RECORD-HIGH: Higit 17,000 bagong kaso ng COVID-19 naitala

MAYNILA - Naitala ang 17,231 bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong Biyernes. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga naiulat na kaso mula nang tumama ang pandemya.

Dalawang laboratoryo ang hindi nakapagsumite ng datos.

Sa pagtala ng mga bagong kaso ay umakyat na sa 1.8 milyon ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa.

Kabilang dito ang 123,251 na active cases na pinakamataaas mula noong Abril.

May mga gumaling din na higit 5,595 kaya ang total recoveries ay higit 1.653 milyon.

Aabot naman sa 317 ang naiulat na bagong fatalities sa sakit.

Nasa 26.1 porsiyento naman ang positivity rate sa sakit, na nangangahulugang 1 sa 4 katao ang nagpopositibo sa COVID-19.

Nitong nagdaang buwan umabot ng higit 10 araw bago makapagtala ng 100,000 dagdag na COVID-19 cases sa bansa.

Pero ngayong Agosto ay inabot lang ng 10 araw para tumalon ang mga kaso mula 1.6 milyon hanggang 1.7 milyon.

Walong araw lang ang inabot bago ito umabante sa 1.8 milyon.

Nangyari ang pagtaas ng kaso sa harap ng pasya ng pandemic task force na ilagay sa modified enhanced community quarantine ang Kamaynilaan. Pero nilinaw ng Department of Health na hindi ito nangangahulugang aalisin na ang paghihigpit.

"The DOH emphasizes that this does not mean lifting restrictions but rather, focusing on targeted restrictions and monitoring granular lockdowns and specific high-risk activities. Under this quarantine classification, high-risk activities such as dine-in services, whether indoor or al fresco, and personal care services are still not allowed. Religious gatherings will also remain online during the MECQ," ani DOH sa isang pahayag.

Sabi naman ng OCTA Research group na posibleng maabot na ang population protection sa Metro Manila.

Pero paalala nila na hindi dapat maging kampante lalo na't posibleng patuloy pang tataas ang bilang ng mga kaso sa susunod na araw.

Pinapaalalahanan din ang publiko tungkol sa breakthrough infection o ang pagkakaroon ng COVID-19 kahit fully-vaccinated.

-- May ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News