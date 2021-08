ABS-CBN News/File

MAYNILA - Sagot na ng PhilHealth ang check up at home kit ng mga miyembrong magkaka-COVID-19 na walang sintomas at sa bahay na magpapagaling simula Setyembre 2.

Nagkakahalagang P5,900 ang package, na para sa mga miyembrong magkaka-COVID-19 na asymptomatic o mild lang ang sintomas at sa bahay lang magka-quarantine, pagkatapos dumaan as Barangay Health and Emergency Team.

"Kung meron na, yun tatanggapin na sya ng provider, first consultation kailangan face to face tapos yung susunod virtual na... Inilagay na namin sa package ang home kits na may alcohol, pulse oximeter, thermometer, vitamins, oral rehydration," ani PhilHealth spokesperson Dr. Shirley Domingo.

Bukas lang ito sa mga lugar na idedeklarang may surge ng COVID-19 cases ng IATF.

Mananatili naman ang ibang COVID-19 insurance package ng state health insurer sa mga makakaranas ng mild, moderate, severe, at critical na kaso ng COVID-19.

Pero ang pinabibili na gamot gaya ng remdesivir o tociluzimab, sagot na ng pasyente.

Samantala, pinalawig naman ng Social Security System ang deadline ng pagfa-file at pag-claim ng sickness benefit, kabilang na ang mga miyembrong nagka-COVID-19 hanggang may quarantine status sa buong bansa.

Pasok din dito ang mga maoospital o sa bahay lang magpapagaling.

Paliwanag ng SSS, hiwalay pa ang sickness benefit ng Employees Compensation Commission na maaari ring i-apply ng nagkasakit na miyembro kabilang ang mga tinamaan ng COVID-19.

-- Mula sa ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

