KUWAIT - Abot hanggang Gitnang Silangan at Europa ang pananabik sa bakbakang Manny Pacquiao at Yordenis Ugas sa Las Vegas, Nevada bukas, August 21.

Buo ang tiwala ng Pinoy fans na mapapabagsak ng People’s Champ ang kalaban. Tulad ni DJ Papa Jeth, hindi niya maitago ang excitement sa nalalapit na laban ng 8 Division World champion na si Manny kontra sa reigning World Boxing Association Welterweight champion na si Ugas ng Cuba.

Para kay DJ Papa Jeth (kaliwa) ng Kuwait kayang pabagsakin ni Pacqiuao si Ugas, hindi naman hadlang ang edad ni Pacquiao para mapataob ang Cubano, sabi ni Joseph Medina (kanan) ng Dubai

“Malakas po ang pakiramdam ko na kayang-kaya ni Manny Pacquiao si Ugas. Kailangan niyang bawiin ulit ang belt na nakuha niya noon kay Thurman, He can knock-out!” sabi ni DJ Papa Jeth, fan ni Pacquiao.

Sa Al Khobar, dismayado naman ang ilang boxing fans sa naunsyaming Pacquaio-Spence fight pero todo-suporta pa rin sila kay Manny.

“Frustrated po ako at hindi matutuloy ang laban ni Manny kay Spence. Ito sana ang magde-define kung siya ang GOAT ng boxing kapag natalo niya si Spence. At medyo duda ako sa eye injury report kay Spence. Sa kabilang banda, ikinatutuwa ko rin po at matutuloy ang laban ni Pacquiao kay Ugas. Sa tantiya ko si Manny ang mananalo sa laban na ito,” sabi ni Engr. Rolly Binuya, OFW sa Al Khobar.

Frustrated si Engr. Binuya ng Al Khobar (kaliwa) dahil hindi natuloy ang Pacquiao-Spence fight, pero kayang talunin raw ni Pacquiao si Ugas. Todo suporta rin sa People's Champ si Luz Minda Omega-Tupaz (kanan) ng Qatar

Para naman sa mga Pinoy Dubai, age doesn't matter. Kahit daw 42 taong-gulang na si Pacquiao kaya pa rin niyang talunin ang 35 taong-gulang na Cubano.

“Age is just a number so nakita naman ang kundisyon ng ating pambansang kamao is talagang nandon pa siya, yong lakas niya at bilis”, sabi ni Joseph Medina, OFW sa Dubai.

Hanggang sa Europa, ramdam ang init ng suporta para sa laban ng Pinoy boxing pride!

“Manny kayang-kaya mo yan bilang Pinoy malaki ang tiwala ko sa iyo ipapanalo mo yan”, sabi ni KGOR Jess Umali, Knights of Rizal sa France.

“Bilang isang Pilipino sa Paris kaya mo yan 100% ang suporta namin sa iyo aabangan namin ang laban yan tututukan namin sa Sabado mabuhay ang Pilipinas”, sabi ni Dandy Reyes, Pinoy sa Paris.

Mapapanood ng live ang Pacquiao-Ugas fight ngayong Sabado ng gabi sa T-mobile arena sa Las Vegas, Nevada via ktx.ph, IwantTFC at TFC IPTV sa Middle-East, Italy at Greece.

Para sa nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang Silangan at Europa, tumutok lang sa TFC News sa TV Patrol.