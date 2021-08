Mambabatas di kumbinsido sa datos ng DOH sa health workers

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hindi kumbinsido ang ilang mambabatas sa datos ng Department of Health (DOH) na higit 500,000 healthcare workers lang sa bansa ang dapat mabigyan ng kaukulang benepisyo sa laban kontra COVID-19.

Ayon kay Marikina 2nd District Rep. Stella Quimbo, dapat muling pag-aralan ng DOH ang kanilang datos kung sino ang mga dapat na makinabang para mabigyan ang lahat ng kwalipikadong benepisyaryo at hindi umabot sa punto na may magbabanta pang magbitiw sa pwesto dahil sa mga hindi naibigay na benepisyo.

Sa nakalipas na pagdinig noong Martes, nabanggit ni Quimbo na mula sa higit 526,547 na healthcare workers na tinukoy ng DOH, nasa 384,159 lamang ang nakatanggap ng allowance at benepisyo sa ilalim ng Bayanihan 2.

Ayon kay DOH Assistant Secretary Mylin Beltran, bagama't maaaring mas malaki talaga ang kabuuang bilang ng mga healthcare workers sa bansa, hindi naman lahat ng mga ito ay kwalipikadong makatanggap ng benepisyo sa ilalim ng batas.

“Even if we have the total number of public and private healthcare workers, we know that in the law, we are also saying and in our administrative issuances joint circulars at that with DBM, we also know that not all private healthcare facilities are entitled. Meaning the private healthcare facilities should be certified an eligible to response to COVID-19 patients," ani Beltran.

"Not 100% of all the private health facilities nationwide are eligible to receive this compensation or benefits.”

Pero binigyang-diin ni Quimbo ang tunay na intensyon ng naipasang Bayanihan Law. Umapela siya sa liderato ng DOH na baguhin ang mindset nito sa pagtrato sa mga healthcare workers.

“Hindi 'yan ang intent nung ipinasa natin ang Bayanihan 2. The intent really is to make sure that we properly compensate our frontliners and to protect our frontliners so that they don’t leave the frontline," aniya nitong Biyernes.

"Right now dahil hindi tayo nakakapagbayad, may banta na umalis sila sa frontline and when that happens, hindi lang tayo magkakasakit, hindi pa tayo makaka-advance in terms of economic recovery," paliwanag ng kongresista.

Inusisa din Quimbo ang P6.4 billion ang “unused” o hindi nagamit na pondo ng DOH mula sa P13.5 billion budget na inilaan para ibayad sa mga healthcare workers, sa ilalim ng Bayanihan 2.

Tanong ni Quimbo sa Department of Budget and Management (DBM) kung magkano ang natira sa P13.5 billion para sa healthcare workers, dahil marami pa aniyang hindi nababayaran.

Ayon kay DBM officer-in-charge Tina Canda, mayroong P6.4 billion na natira pero ibinalik na ang pera sa National Treasury matapos mapaso ng Bayanihan 2.

Tinanong ni Quimbo kung may habol pa ba sa P6.4 billion, para maibayad sa mga healthcare workers na wala pang ring natatanggap na allowances at benepisyo. Tugon ni Canda, kailangan ng bagong batas mula sa Kongreso para magamit ang naturang halaga.

—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

