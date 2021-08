Ex-DBM usec na dawit sa 'overpriced' PPEs lumantad, nagpaliwanag

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Binasag ni dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lao ang katahimikan sa mga kinukuwestiyong pagbili umano ng mga face mask, face shield, at iba pang personal protective equipment o PPE sa ilalim ng opisinang dati niyang pinamumunuan.

Si Lao ang namamahala noon sa Procurement Service-Department of Budget and Management (PS-DBM) office na siyang humawak sa P40 bilyong pondo ng Department of Health (DOH).

Puna ng ilan, overpriced ang PPEs na binili ni Lao noong 2020.

Pero giit niya, angkop ang mga presyo nito noong panahong yon.

"Actually, when you look at it, mahal ang P27 [ngayon], yes, mahal 'yan. But during that time, that was one of the cheapest, because face masks during that time was around P30 to P40," aniya.

Tiniyak ni Lao na sinunod ang lahat ng patakaran sa pagbili ng mga gamit.

Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Kamara, lumabas na nakatipid pa raw ang gobyerno dahil sa paglipat ng may P40 bilyon ng DOH sa PS-DBM na siyang bumili ng gamit kontra COVID-19.

Lumabas din na tinanggihan ng PS-DBM ang hiling ng DOH na sila na rin ang bumili ng bakuna.

"We don't have the capability to handle... We have limitations in terms of manpower, storage requirement, plus technical knowhow. No funds were transferred to PS-DBM with regards to vaccine procurement. We did not procure a single vaccine," ani Jasonmer Uayan, opisyal ng opisina.

Sabi naman ni Lao, handa siyang humarap sa anumang imbestigasyon pero pumalag rin siya dahil tila napolitika umano ang isyu.



—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News