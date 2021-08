MAYNILA - Naabatan ng Philippine Coast Guard (PCG) ang tangkang pagpuslit ng ilegal na droga sa isang isolation hotel sa Bonifacio Global City sa Taguig, Huwebes ng hapon.

Ayon sa PCG, naharang nila ang dalawang delivery rider sa magkahiwalay na oras na may shabu na nakapuslit sa dalang package para sana sa dalawang returning overseas Filipino (ROF) na nasa isolation sa isang hotel.

Sa spot report ng PCG Task Group Bantay Bayanihan, bandang alas-4 ng hapon dumating ang unang rider na may dalang package kung saan sa online declaration ng sender ay may laman umanong damit at cellphone ang parcel.

Pero nang inspeksyunin ng PCG at Bureau of Quarantine (BOQ) personnel, may nakitang plastik na may lamang hinihinalang methamphetamine sa likod ng cellphone cover.

Dinala ang rider at nasabing package sa Taguig Police Station para sa karampatang aksyon at dito na napatunayan na inosente ang rider at wala itong kinalaman sa laman ng package.

Makalipas naman ang isa’t kalahating oras, isa pang rider ang dumating sa isolation hotel at nagpakilalang pinsan ng isa pang ROF na paghahatiran ng damit na laman ng dala niyang package. Pero nang inspeksyunin, nakakita rin sa plastik na may lamang white crystalline substance na hinihinalang ilegal na droga.

Dinala rin ang rider sa pulisya.

Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa dalawang ROF na paghahatiran sana ng mga package na may lamang ilegal na droga.

Nakatakdang sampahan ng kaso ng pulisya ang dalawang naka-quarantine na ROF at delivery rider na pinsan ng isa sa mga ito dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Panawagan ni Rear Admiral Rolando Lizor Punzalan, Commander ng PCG Task Force Bayanihan ROF, nawa ay makiisa ang lahat, lalo na ang mga kamag-anak ng mga naka-quarantine na ROF, sa pagsunod sa batas at pagtaguyod sa kalusugan ng kanilang mga mahal sa buhay.

“Huwag na nating ilagay sa balag ng alanganin ang kapakanan ng mga OFW at iba pang ROF sa mga quarantine facilities. Maliban sa nakokompromiso nito ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga kaanak, maaari pa tayong makasuhan dahil sa paglabag sa batas. Kailangan namin ang inyong kooperasyon,” ani Punzalan.

— May ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News