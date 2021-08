Dating opisyal ng DBM, iimbitahan sa Kamara

MAYNILA - Iimbitahan na rin ng Kamara ang dating opisyal ng Department of Budget and Management (DBM) na nasa likod ng umano’y overpriced na pagbili ng face masks at face shields gamit ang pondo ng Department of Health (DOH).

Ayon kay Public Accounts Panel Chairman Rep. Jose Singson, pahaharapin nila sa susunod na hearing si dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lao para pagpaliwanagin kung paanong ginastos ang P42 bilyon na pondo ng DOH.

Humirit pa si Agusan del Norte Rep. Lawrence Fortun kung maaring i-subpoena na si Lao para siguradong makakadalo ito sa susunod na hearing.

Pero sabi ni Singson, padadalhan na muna nila ng imbitasyon si Lao at kapag hindi mahagilap o ayaw na makipagtulungan sa kanilang imbestigayon ay saka pa lang isa-subpoena.

Si Lao ang dating pinuno ng PS-DBM nang mag-transfer ang DOH ng P42 bilyon sa DBM, na nasita ng Commission on Audit (COA) dahil sa kawalan daw ng documentary requirement.

Sa pagdinig naman ng House Committee on Public Accounts, kinumpirma ni PS-DBM head Jasonmer Uayan na nagkaroon nga ng transfer ng pondo, na pagkumpirma sa findings ng COA.

PANOORIN

Watch more on iWantTFC

Lumantad si Lao sa isang public briefing ng gobyerno nitong Biyernes, kung saan itinanggi nito na overpriced ang mga biniling face masks at face shields para sa health department.

- Johnson Manabat, ABS-CBN News