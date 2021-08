Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Patuloy ang buhos ng suporta sa Commission on Audit (COA) matapos batikusin ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga ulat nitong nakakasira umano sa ibang ahensiya ng pamahalaan.

Ayon kay Vice President Leni Robredo, hindi dapat masamain ang COA reports, at bagkus ay tingnan ito bilang instrumento para mapabuti ang trabaho.

"When these reports and audits come—we must respond. Kasi we owe it hindi lang sa COA, pero mas importante, sa taumbayan," ani Robredo.

Hinimok naman ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza na patuloy na bantayan ng mamamayan ang mga audit report sa mga opisina ng pamahalaan.

"They are not meant to accuse or to flog or sabihin nating mang-destabilize or whatever, they are meant to safeguard our resources," ani Mendoza.

Aayon kay Mendoza, hindi biro ang ginagawang audit reports ng mga tauhan ng COA.

Sabi pa ni Mendoza, kasama sa buong proseso ang pagkuha ng panig ng mga lider ng ino-audit na ahensiya bago isapubliko ang report.

Nananatili namang tahimik ang COA.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News