Binuksan na bilang COVID-19 extension facility ng Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital ang Athlete's Village sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Larawan mula sa Pampanga Public Information Office

Binuksan na ang Athlete’s Village building sa New Clark City sa Capas, Tarlac bilang COVID-19 extension facility ng Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital (DPMMH) para matulungan ang mas maraming Kapampangan na apektado ng coronavirus.

Dumaan ang pasilidad na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games sa site inspection at accreditation ng Department of Health (DOH) Health Facilities and Services Regulatory Bureau (HFSRB) noong Huwebes.

Ayon kay Pampanga Gov. Dennis Pineda, layon ng facility extension na matiyak ang kaligtasan ng mga residente at matulungan na ma-decongest ang mga ospital sa lalawigan na hindi na makatatanggap ng mga pasyenteng may COVID-19.

Nauna rito, umapela ang gobernador sa Bases Conversion and Development Authority (BCDA) na muling gamitin ang gusali matapos itong magsilbing isang isolation facility.

Ayon kay Dr. Dax Tidula, incident commander ng Pampanga isolation facilities, ang unang tatlong palapag ng gusali ay gagawing infirmaries para sa mga pasyente na may banayad na sintomas, at ang natitirang ikaapat at ikalimang palapag ay para naman sa mga asymptomatic patients.

Ang facility extension ay may 252 initial bed capacity. Ang bawat kwarto ay may kama, tv, ref, at banyo.

Sa huling tala ng provincial epidemiology and surveillance unit ng Pampanga, nasa higit 4,000 ang COVID-19 active cases, kung saan higit 1,500 na ang namatay.

— Ulat ni Gracie Rutao