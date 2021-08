MAYNILA—Nadagdagan ang 2 lugar sa Muntinlupa City sa mga isinailalim sa 2 linggong total lockdown bilang pagpigil sa tumataas na kaso ng COVID-19.

Residents of Filinvest Housing Building 17 received water, food packs & kits containing face masks, face shields & alcohol from the barangay at the onset of the lockdown 📸:Bgy. Alabang pic.twitter.com/GzV0WADhar

Unang nag-anunsyo ng extreme localized community quarantine (ELCQ) Huwebes ng tanghali sa 5 kalye sa Katarungan Village, isang private subdivision sa Barangay Poblacion.

Ayon sa Muntinlupa city health office, nakapagtala ng 17 aktibong kaso sa lugar noong Miyerkules.

Nakatira pa ang maraming high-risk group tulad ng senior citizen, kabataan, at buntis.

Nilagyan ng harang ang mga naturang kalye at pinagbawalan nang lumabas ang mga residente puwera kung may emergency.

A residential building in a socialized housing complex in Alabang, Muntinlupa is on total lockdown from Aug. 19–Sept. 2.



It’s the latest of 7 areas in the city put under “Extreme Localized Community Quarantine” as NCR reverts to a more relaxed quarantine status. pic.twitter.com/Aunoezspx5