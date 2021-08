Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Umabot na sa 102 kawani ng Cagayan Valley Medical Center (CVMC) ang ginagamot sa ospital matapos na tamaan ng COVID-19, ito ang kinumpirma ni Dr. Glenn Baggao, medical center chief ng naturang pasilidad.



“Halos lahat taga Tuguegarao City at sila po ay galing sa iba’t ibang tanggapan ng ating ospital. May galing sa accounting, budget, billings, cashier gayundin sa social service at mga nurses natin, meron din tayong mga doktor na natamaan ng COVID-19,” pahayag ni Baggao.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Baggao na 4 na mga doktor at nasa 10 mga nurse ang may COVID habang ang iba ay mula sa ibang opisina sa loob ng ospital.

“Napakataas ng active cases ng Tuguegarao, nasa 1,000 plus ang active cases. Dito sa latest census, meron tayong total na 292 na COVID patients. Ito na po yung highest so far since the start of pandemic. 156 galing Tuguegarao, kasama na po dyan yung mga staff natin. Maaari nating i-assume na sila po ay galing sa community transmission,” sabi ni Baggao.

Nasa maayos na kalagayan naman umano ang kanilang mga kawaning naka-confine ngayon na nakararanas ng mild symptoms ng COVID-19.

“Wala namang umabot sa moderate to severe, halos lahat sila ay nasa mild lamang po. Ang nakikita natin kaya nasa mild lamang sila dahil sa epekto po ng vaccine na natanggap namin,” sabi niya.

Sa ngayon aniya ay hindi pa nila ramdam ang kakulangan sa kawani dahil nasa ilalim pa ng enhanced community quarantine ang Tuguegarao at tanging 50 percent lamang ang mga personnel na pinapapasok.

“Kaya hindi po masyadong apektado ang operasyon ng ating opisina maliban na lamang po sa directly involved, yung mga nurses nating naapektuhan,” sabi niya.

Nagbawas na rin sila muna ng tao sa operating room at naglabas ng advisory na tanging emergency cases lang muna ang kanilang pwedeng asikasuhin.

“Yung mga elective, hindi emergency, maaari nating i-defer muna yan,” sabi niya.



Ang kasalukuyang dami ng pasyenteng may COVID na naka-confine sa kanilang ospital ay lampas na sa 250 bed capacity nila. Pero meron naman silang dalawang step down facilities na pwedeng paglipatan ng mga pasyenteng malapit nang ma discharge sa ospital.

“Ito po yung nagsisilbi na pre-discharged facility ng mga galing hospital na about to be discharged. Inililipat natin ang mga yan doon sa mga stepdown para mabigyan natin ng space ang mga pasyente na inirerefer na severe o critical,” sabi niya.

Sa ngayon ay nagpapatupad sila ng testing ng RT-PCR sa lahat ng kawani kada dalawang linggo para matiyak na ang lahat ng pumapasok sa kanilang ospital ay hindi COVID carrier.

“At the same time, doon sa aming emergency room, lahat po ng pasyente na pumapasok kasama na po ang bantay nila ay sina-subect na natin ng rapid antigen test para siguraduhin natin na walang makakalusot sa ospital natin na naipapasok sa non-COVID wards natin na may COVID,” sabi niya.

