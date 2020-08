'Pantawid ng Pag-ibig': Mga Aeta sa Zambales dinalhan ng tulong

Watch more in iWant or TFC.tv

Mga bahay at simbahang lubog pa rin sa tumigas na dahil sa pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991 ang makikita sa Barangay Sta. Fe sa bayan ng San Marcelino, Zambales.

"Hinakot na kami ng dump truck... ako nga ang huli, kasi 'di ako maniwala na puputok ang bulkan," kuwento ng residenteng si Elvie Batinga Esteban.

Tanda pa ng mga katutubong Aetang sina Zenaida Soria at Leticia Sahagon ang ganda ng barangay bago ang trahedya.

"Ito pong Santa Fe, ito ang pinakamayaman," ani Sahagon.

Dahil sa pandemya, muling nanariwa ang pangambang naramdaman noon ng taga-barangay.

"Kagaya ng lockdown, naalangan kami bumaba sa bayan, siyempre 'pag matanda na, 'di na puwede. Parang bumabalik sa akin 'yong nangyari sa Pinatubo sa ngayon," ani Sahagon.

Problema umano ng mga taga-Santa Fe kung paano ilalako ang kanilang ani sa bundok dahil bukod sa layo at hirap bago marating ang bayan, naka-lockdown din ngayon ang lugar.

"Bago mag-lockdown lumalabas kami, nagtitinda kami ng saging... pero ngayon 'di na kami makalabas," ani Soria.

Isa ang Barangay Santa Fe sa mga sinadya ng ABS-CBN sa bayan ng San Marcelino para madalhan ng tulong.

"Maganda naman at may biyaya na dumarating, kahit mahirap ang tatawiran," ani Esteban.

"Salamat sa Diyos nga na may bigay kayong ganyan... alam mo naman ang kalagayan namin mga Aeta, ganoon talaga, mahirap, kung walang tutulong sa amin," ani Soria.

Nagpapasalamat ang ABS-CBN sa mga sumusunod na partner sa proyekto:

• Century Pacific Food, Inc.

• Rebisco

• Suy Sing Corporation

• Lucio Tan Group, Inc

• McDonald’s

• Safeguard

• Quick Chow Noodles

• Great Taste 3 in 1

• Sunsilk Shampoo

• Mega Sardines

• Generika Drugstore

• Champion Detergent

• Unilab

• Ritemed

• Hana Shampoo

• Coca-Cola

• Colgate Palmolive

• Kopiko

• Ligo Sardines

• CDO Foodsphere

• IPI

• Lucky Me

• PayMaya

Nagpapasalamat din ang ABS-CBN sa mga sumusunod:

• Accredited Service Providers Association of Pagcor (ASPAP)

• Intermed Marketing Phils, Inc

• Motortrade Life and Livelihood Assistance Foundation Inc.

• Pampanga's Best

• RFM Fiesta Pasta

• Wilcon Depot

• Aboitiz Group

• Benby Enterprises Inc.

• Bistro Group

• Champion Detergent Bars

• Coca-Cola

• Green Cross

• Greenwich Binondo Branch

• Hanabishi

• Jollibee Binondo Branch

• Chowking Binondo Branch

• Kenny Rogers Roasters

• Lemon Square

• Master Sardines

• Nature’s Spring

• NutriAsia

• Philippine Egg Board Association

• Poten-Cee

• Silka Soap

• Starbucks Philippines

• Sun Life Foundation

• Tolak Angin

• Century Pacific Foundation

• JP Morgan

• Suy Sing Commercial Corporation

• Ajinomoto

• Beautederm Corporation

• Cebuana Lhuillier Foundation Inc

• Deli Mondo Food Specialties Inc

• JAKA Group

• GCash

• Lazada

• P&A Grant Thornton Foundation Inc

• PICPA Metro Manila

• Rotary Club of Makati

• SC Johnson

• SEAOIL

• TIM IT Company

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News