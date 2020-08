Mga sachet, plastic bag maaaring ibenta sa 'Aling Tindera' collection points

MAYNILA (UPDATE) - Iba't ibang klaseng basura ang nakikita ng bangkerong si Allan Sampang tuwing pumapalaot sa Manila Bay. Kabilang dito ang styrofoam, botelya at iba-iba pang plastik.

"Kapag nakakaipon kami ng 2 sako binibenta namin para kahit papaano may bigas kami," ani Sampang sa panayam ng ABS-CBN News.

Pero ayon kay Sampang, hindi naman lahat ng kaniyang kinakalakal ay tinatanggap ng mga junk shop, gaya ng mga sachet at sando plastic bags.

Ang naturang problema ni Sampang ang tinutugunan ng non-profit organization na Plastic Credit Exchange.

Ngayon, mayroon na ring puwedeng pagdalhan ng mga residual plastic waste, gaya ng mga plastic na pambalot sa mga produkto, ang mga mangingisda at mga residente ng Manila Bay.

Ang makokolekta ay maaaring maibenta sa ilalim ng programang "Aling Tindera," kung saan magsisilbing collection points ang ilang sari-sari store na naka-istasyon sa coastal areas.

"Ang target talaga niya na basura, ay 'yong mga basura na mahirap i-recyle katulad ng mga sachet, sando bag na karaniwang hindi na tinatanggap sa mga junkshop," ani Meg Santos, sustainability campaign manager ng Plastic Credit Exchange.

Katuwang ng Plastic Credit Exchange ang lungsod ng Maynila at Department of Environment and Natural Resources-National Capital Region sa proyekto.

"Lalo po natin itong palalakasin. Kung ano ang maitutulong po ng gobyerno para mapondohan ito, itong napakagandang proyekto coming from the private sector, talagang ibibigay natin," ani Environment Spokesperson Benny Antiporda.

Ang programang "Aling Tindera" ay isa lamang sa mga nakikitang solusyon para mas lalo pang mabawasan ang problema sa plastic waste sa Metro Manila.

Bukod sa "Aling Tindera" collection points sa Manila Bay, maglalagay rin sa iba't ibang barangay sa Maynila.

'Palit-basura' sa Mandaluyong

Samantala, sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, maaari namang ipalit ng mga residente ang kanilang plastic waste para sa bigas at iba pang pagkain sa ilalim ng proyektong "Palit Basura Habang May Pandemya."

Isang kilong bigas, mga de-lata at noodles ang maaaring makuha ng mga residente kapalit ng 5 ecobricks o iyong mga plastic bottle na may lamang mga pira-pirasong plastik.

Ayon kay Barangay Chairperson Carlito Cernal, nakatulong ang programa para maturuan ang mga residente ng wastong pagtatapon ng basura.

"Upang mabawasan ang basura natin sa lansangan at hindi na pagbara sa mga kanal," ani Cernal.

Ayon sa residenteng si Petrona Dingal, malaki ang tulong ng programa para mayroon silang makain lalo at nawalan ng trabaho bilang construction worker ang kaniyang mister.

Mula nang ilunsad ang programa 2 linggo na ang nakalilipas, nakakolekta ang barangay ng higit 2,000 ecobricks, na gagamitin umano sa pagbuo ng ecopark.

-- Ulat nina Bettina Magsaysay at Bianca Dava, ABS-CBN News