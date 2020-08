Mas mataas na PhilHealth COVID-19 claims kaysa hospital admissions, kinuwestiyon

MAYNILA - Nababahala si Marikina Rep. Stella Quimbo sa mas mataas na PhilHealth claims kaysa hospital admissions para sa COVID-19 sa ilang rehiyon.

Batay sa datos na isinumite sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kamara ng mga sinasabing anomalya sa PhilHealth, nakitang lagpas sa 100 porsiyento ang claims sa naturang mga rehiyon.

Halimbawa sa Region 4A, nasa 915 lang ang hospital admissions pero ang total claims ay nasa 1,712.

Dumepensa ang mga kinatawan ng mga rehiyon na sinabing mula sa central office ang extraction ng datos at hindi sa regional offices.

"If ever po na pumapasok 'yung claims sa PhilHealth sa regional office, that is thru e-claims. Kung ilan ang pumapasok, 'yun din ang nare-review, ina-adjudicate, supposedly binabayaran," ani Edwin Oriña ng PhilHealth-Region 4A.

Ang PhilHealth-Region 6, sinabing puwede rin kasing mag-claim maging probable o suspected COVID cases.

"Maybe that's why they're filing claims even if the patient is only probable. That's why it's different from the data of DOH because DOH only counts the confirmed patients," ani Atty. Valerie Anne Hollero ng PhilHealth-Region 6.

Naniniwala naman si PhiHealth senior vice president Israel Pargas na may pag-asa pa ang reporma sa state health insurance corporation.

"Siguro po sa pagkakataong ito, tamang-tama rin naman. Kayo po bilang aming mga kasama, magu-guide niyo rin kami nang tama kung paano natin mababago 'yun pong ginagawa ng PhilHealth ay talagang makakatulong para sa ating bawat Pilipino," aniya.

Iimbitahan sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara sa Martes ang Philippine Regulatory Commission, Civil Service Commission at kinatawan mula sa NBI Anti-Fraud Division.