Ilang pasahero sa NAIA stranded pa rin kahit tuloy na ang domestic flights

MAYNILA - Kahit na nagpatuloy na ang domestic flights sa Ninoy Aquino International Airport dala ng pagbalik sa general community quarantine ng Metro Manila ay marami pa ring stranded na nananatili sa paliparan.

Sa tala ng Department of Transportation, nasa 67 ang stranded na pasahero sa terminal.

Nasa loob sila ng terminal, mayroong nasa departure lobby, at nasa ika-3 palapag ng paliparan.

Isa rito ang 7 buwang buntis na si Maridel Manginsay, na paalis na sana papuntang Dinagat Islands.

Pero dahil nakansela ang kaniyang flight, inabot na ang tiyan niya ng 9 na buwan at manganganak na ano mang araw mula ngayon.

Damit pang-itaas na nga lang daw ang naitabi niya sa isisilang na sanggol.

“Malaki-laki na po gastos namin mam paubos na po wala na kaming panggastos dito, kahit alcohol wala po, buti yung tiyahin ko dala niya yan,” ani Manginsay.

Wala rin silang babalikang bahay sa Metro Manila lalo na at wala nang trabaho ang asawa at wala na rin silang pambayad ng renta.

Pinuntahan ng isang medical officer si Manginsay para ilipat sa isang pampublikong ospital. Pero dahil kabuwanan na niya, hindi na muna siya makakalipad pauwi.

Ganito rin ang sitwasyon ni Arnel Pasinabo na kinakailangan pang mangutang para makabili ng face shield nang malaman na kailangan ito kapag sasakay ng eroplano.

Pero hindi pa rin siya pinalad na makalipat papuntang Bacolod.

“Nanghiram ako ng pera sa kasama ko para makabili po. Wala talaga akong pera nito mam. Hindi kami pwede makalabas dito sa loob, binabawalan kami,” ani Pasinabo.

May ilang local government units pa na hindi pa rin tumatanggap ng pasahero, habang 17 pang paliparan ang hindi pa tumatanggap ng commercial flights.

“Hindi naman natin masabi na totally banned kasi tinatanggap pa rin nila ang mga OFWs at mga LSIs pero sa pangkalahatang commercial operations, may mga LGU po talaga na nagsasabing hinto po muna,” ani Civil Aviation Authority of the Philippines Chief of Staff Danjun Lucas.

“Nakikipagtulungan naman po ang mga LGU. Hindi lang natin masabi na totally banned kasi tinatanggap pa rin nila ang mga OFWs at mga LSIs pero sa pangkalahatang commercial operations, may mga LGU po talaga na nagsasabing hinto po muna,” dagdag niya.

Iniutos ng gobyerno na bigyang-prayoridad ang mga matagal nang stranded na pasahero.

Pinag-aaralan na ng Civil Aeronautics Board ang karapatan ng mga pasahero o ang Air Passenger Bill of Rights lalo na at binago ng pandemya ang sitwasyon ng mga kanseladong flights.

"Baka puwede natin bigyan pa ng mas malawak na suporta ang pasahero kahit na ito ay force majeure… they can suffer kung stranded sila at wala na silang mapupuntahan at walang pagkain then the government and the airlines will have to join hands,” ani CAB Executive Director Carmelo Arcilla.

Maaaring ma-reimburse, ma-rebook ang mga tiket na nakansela. Pero dahil wala na ngang babalikan na bahay sa Metro Manila ang mga stranded na pasahero ay ayos na sa kanilang maghintay sa terminal.

Hahanapan daw ng Cebu Pacific ang mga na-stranded sa NAIA ng mas maagang schedule para makalipad.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News