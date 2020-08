Ilang bahay sa Cataingan nalubog sa tubig matapos ang Masbate quake; tulong ipinanawagan

Humihingi ng tulong ang mga residente ng barangay Matayum sa Cataingan, Masbate matapos malubog sa tubig ang kanilang mga bahay matapos tumaas ang tubig-dagat sa kasagsagan ng lindol na tumama sa lugar.



Ayon sa mga residente, halos lagpas-tuhod ang tubig sa loob ng mga bahay.

Pero may mga lugar na lagpas baywang na ang tubig-dagat.

