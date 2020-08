2 huli sa pagtatapon ng kemikal sa sapa sa Batangas; higanteng bula lumitaw

Arestado ang 2 lalaki sa Tuy, Batangas dahil sa pagtatapon ng kemikal sa ilog.

Ikinatakot ng mga residente ang paglitaw ng mga bula sa ilog sa Brgy. Sabang at Bayudbud. 📷: Tuy PNP pic.twitter.com/EE6IpwgxEs — Dennis Datu (@Dennis_Datu) August 20, 2020

MAYNILA (UPDATE) - Arestado ang dalawang lalaki na nagtapon umano ng mga kemikal sa sapa sa Tuy, Batangas, na siyang dahilan ng paglitaw ng mga higanteng bula sa tubigan nitong Miyerkoles.

Lumitaw ang mga higanteng bula na masangsang ang amoy sa sapa sa Barangay Sabang at Bayudbud sa bayan ng Tuy. Nagdulot ng pagkamatay ng mga isda ang itinapong kemikal.

Narekober sa mga suspek ang mga drum na pinaglagyan ng kemikal na nagdulot ng pagbula sa ilog 📷: Tuy PNP pic.twitter.com/ylt5hCEEOu — Dennis Datu (@Dennis_Datu) August 20, 2020

Sa pagresponde ng Tuy Police at Municipal Environment and Natural Resources Office, inabutan nila ang dalawang lalaki na naghuhugas ng mga drum sa sapa.

Agad silang inaresto matapos matuklasan na sila ang nagtapon sa ilog ng mga kemikal mula sa drum.

“Sa pamamagitan po nito eh, ito po ay nakita na hinuhugasan po nila at tinatapon po dun sa ilog, kaya po ito ay naging sanhi po ng pagkamatay ng ilog,” ani Tuy Police Station chief Major Von Eric Gualberto.

Hindi pa matukoy ang uri ng kemikal at kung sino ang may-ari ng mga ito.

Nasa 16 na drum na pinaglagyan ng itinapong kemikal ang nasamsam ng mga otoridad.

Dumating na rin sa Tuy ang mga tauhan ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources para mag imbestiga.

Aminado ang mga suspek na hinugasan nila ang mga drum na binili pala na basura mula sa isang pagawaan at ibebenta sana nila ang mga ito.

Nabatid din ng mga awtoridad na may taon na ring nakalipas nang ipasara ang naturang negosyo dahil sa reklamo ng mga tao.

Nakatakdang kasuhan ang dalawang suspek ng paglabag sa Republic Act (RA) 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 at RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000.

-- May ulat ni Jorge Carino, ABS-CBN News