125 Pinoy nurses nakalipad pa-Germany mula Marso-Agosto

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Sa kabila ng pagdami ng COVID-19 cases at pangangailangan ng medical frontliners sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng Filipino nurses sa Germany.

Umabot na sa 125 Filipino nurses ang na-deploy sa Germany sa gitna ng pandemya mula Marso hanggang Agosto ngayong taon.

Kahit nahirapan sa pag aaral ng salitang banyaga at paghihintay ng deployment, hinarap ng Pinoy nurses ang peligro ng coronavirus.

"Mahirap pagpunta ko kasi galing pa ako ng Cebu, lockdown na sa amin. Sa awa ng Diyos nakarating kami sa Maynila, malaking tulong yon para sa amin, sa pamilya," ani Marife Durano.

Malaking bagay sa bagong nurses ang pag-aalaga ng ibang private employers sa kanila habang nasa Maynila, kasama dito ang ilang health protocols tulad ng swab test pagdating sa Germany.

"Mayroon pang nasa pipeline. Those who were in various stage of language training and had signed/perfected contracts on or before March 8, 2020. They are exempted from the temporary ban on deployment of health care workers," ani Delmer Cruz, labor attache to Berlin.

Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration (POEA), mayroon pang nurses sa Pilipinas na nag-aaral ng German at naghihintay ng deployment para magtrabaho sa Germany.

Exempted sila sa temporary ban on deployment dahil pumirma na sila ng kontrata bago nag-lockdown nuong Marso sa pilipinas.

HINARANG

Watch more in iWant or TFC.tv

Kung may ilang pinalad, marami naman ang hinarang ng mga awtoridad matapos magtangka ang ilang nurse na makalabas ng bansa.

Dati nang nagtrabaho sa Saudi ang nurse na si Pamela Santos kaya alam niya ang kaibahan ng sahod sa ibang bansa.

Natanggap siya sa United Kingdom noong Enero pero hindi nakaalis noong Marso nang abutan ng Luzon lockdown.

Ni-renew ang kaniyang visa kaso pinigilan ulit siyang makalipad noong Miyerkoles.

"Sobrang dami na po namin na sinakripisyo para lang po dito sa pag-a-apply na 'to kasi sobrang gusto po talaga namin na makapagtrabaho sa ibang bansa kung saan po na-a-appreciate yung profession namin bilang mga nurses," aniya.

Si April Glory, isa rin sa nagbabalak umalis, ikinuwento kung bakit mas nais niyang magsilbi abroad.

"Dapat talaga dito ako magwo-work sa amin the problem is ang kinikita ng nurses dito sa province is P8,000 per month... So bukod sa labis na yung working hours mo underpaid ka pa," ani Glory.

Mismong si Labor Secretary Silvestre Bello na ang umapela sa IATF para payagang makaalis ang mga nurse na mayroon nang papeles

Inulit naman ng IATF na puwede ito basta nakumpleto ang mga dokumento noong Marso 8.

"'Yung mga health professionals na mayroon na silang mga OEC (overseas employment certificate) issued po ng POEA at mayroon na pong verified employment contract as of March 8, 2020 ay pupuwede pong lumabas ng bansa," ani Presidential spokesman Harry Roque.

Papayagan ding makaalis ang mga nurse na nagbakasyon lang sa bansa o yung tinatawag na balik manggagawa. —Ulat nina Jessica Domingo-Gross at Zen Hernandez, ABS-CBN News