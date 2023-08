MAYNILA —Dalawa ang patay habang tatlo ang nasugatan matapos maka-engkwentro ng riding in tandem ang mga miyembro ng Tactical Motorcyle Riding Unit (TMRU) ng Philippine National Police sa Maynila nitong Biyernes.

Base sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagsagawa ng checkpoint para sa Oplan Sita ang mga pulis sa panulukan ng Rizal Avenue at Soler St. sa Sta. Cruz, Maynila, 9:50 p.m.

Ayon kay Manila Police District Director PBGen Andre Dizon, pinara ng mga pulis ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at habang bineberipika ang rider ay kinuha nito ang kanyang baril.

“Hinahanapan ng dokumento, tinatanong sila. Pumapalag na yung dalawa, bumaba na sila ng motor... Immediately nag-draw ng kanyang firearm then doon po nagpaputok siya sa ating operatiba. Nag-retaliate sila mga tiga-TMRU then yung isa bumunot na rin, nakisabayan na rin," ani Dizon.

Bukod sa magka-angkas, napansin din ng mga pulis ang iregularidad sa motorsiklo. Wala raw dokumento ang kanilang mga baril.

"Pangalawa, napag-alaman natin na yung plaka ng motor na kanilang ginagamit ay may tinakpan silang numero na kung saan ay kaduda-duda po na bakit ganun yung plaka ng kanilang motor," dagdag ni Dizon.

Dito na nagkabarilan ang mga pulis at suspek.

Nadamay sa engkwentro ang isang babaeng residente na tinamaan sa ulo at idineklarang dead on arrival nang dalhin sa ospital.

Patay din sa engkwentro ang rider ng motorsiklo na tinamaan sa dibdib.

Nasugatan din daw sa tiyan ang isa pang suspek na angkas ng motorsiklo na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital, at dalawalang pulis.

“Dalawa po ang injured na member ng TMRU. 'Yung isa sa may tenga, 'yung isa sa may mata. Kasalukuyan po silang nasa ospital for medical attention po," kwento ni Dizon.

“Malamang may ginawa itong krimen na paalis na sila o may gagawin pa lang kaya yun siguro,” dagdag niya.

Dalawang kaso ang posibleng isampa laban sa nasugatang suspek.

“Attempted homicide sa parte ng pulis na binaril niya or kung siya pa yung nakahagip sa bystander homicide,” sabi ni Dizon.

At kung lumabas sa imbestigasyon na galing sa baril ng mga pulis ang naging sanhi ng pagkamatay ng kwarenta’y siyete anyos na babae, may karapatan pa din daw mag-file ng kaso 'yung pamilya ng biktima.

Kasalukuyan daw isinasagawa ng mga pulis ang random checkpoint o Oplan Sita laban sa mga kahina-hinalang tao at sa mga hindi nagsusuot ng helmet.

Palipat-lipat din ang Oplan Sita sa Maynila gabi-gabi para hindi maiwasan ng mga masasamang loob, ayon sa pulisya.