2 miyembro ng ‘Dura-dura’ gang huli sa Pasay

Arestado ang dalawang lalaki na miyembro umano ng “Dura-dura” gang matapos mambiktima ng mga komyuter sa mga pampasaherong bus sa Pasay City, Lunes ng gabi.

Base sa ulat ng Pasay City Police Station, modus noon ng mga kawatan ang paggamit ng dura para nakawan ang kanilang mga biktima.

“Sabi niya wala na pong dura ngayon. Ang ginagamit na lang po nila is sprayer. ‘Yung laman is water na may konting scent so madi-distract ‘yung victim then ‘yung bakero na tinatawag ng mga suspects, dadagdag siya dun sa pagdi-distract sa victims at kapag nalingat ‘yung victim, sasalisihan nila ng pagkuha nila ng gamit,” ayon kay PCpt. Criz Antonio Cataluña, Substation 1 Commander ng Pasay City Police Station.

Nagtungo sa istasyon ang dalawang biktima na ninakawan ng cellphone habang nakasakay sa bus.

“Biglang may nag dura sakin. Pagkaligpit ko ng cellphone ko, nag alcohol, distraction na pala nila ‘yun para malaman kung saan side ng bag ko nilagay ko ‘yung cellphone ko. Tapos doon na nila nakuha,” kwento ng biktima na si alyas Noel.

“Dura talaga siya kaya nandiri ako sa nangyari. Dito sa balikat, braso, at kamay,” dagdag ni Noel.

Natunton ang mga suspek gamit ang cellphone tracker ni Noel at naabutan sa may Taft Avenue ang mga nakakumpol na habal-habal.

“Meron silang prearranged na hihintuan. Whether makadukot sila o hindi, bababa sila dun dahil dun naghihintay ‘yung motorcycle na nagpapanggap as habal habal,” ayon kay Cataluña.

Aminado naman ang mga suspek sa nagawang krimen at sinabing dala ito ng kagipitan. Narekober ang cellphone ng isa pang biktima pero hindi naibalik ang gamit ni Noel kaya desidido ito na ituloy ang reklamo.

Mahaharap ang mga suspek sa kasong theft habang pinaghahanap pa ang iba pa nilang mga kasama.