Wanted na German arestado sa Romblon

Arestado ang isang wanted na German sa isang joint law enforcement operation sa Romblon nitong Miyerkoles ng hapon, ayon kay MIMAROPA police Regional Director Brig. Gen. Sidney Hernia.

Kinilala ang naaresto na si Oliver Markus Raoul Janich, 53 anyos.

Nahuli siya sa pansamantala niyang tinitirhan sa Tablas Seaview Resort, Barangay Hinag-oman, Ferrol, Romblon.

Inaresto si Janich sa bisa ng warrant of arrest mula sa isang local court sa Munich, Germany na inilabas noong Abril 22, 2022.

Ito'y dahil sa kasong public incitement to commit criminal offenses, na isang paglabag sa German Penal Code.

Kinansela na din ng German authorities ang pasaporte ni Janich.

"The PNP is always ready to provide assistance in pursuing wanted foreign fugitives who are wanted by the law in their own countries and pose risk to public security," ayon kay Hernia.

—ulat ni Noel Alamar