Patuloy ang pagtatrabaho ng libo-libong Pilipino sa Macau ayon na rin sa ipinahayag ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan “Toots” Ople noong August 12, 2022 matapos i-lift ang suspension order sa non-essential businesses.

“Life is returning to normal especially in areas that are of high risk to our OFWs...,” ani DMW Sec. Ople.

Patuloy ang pag-ayuda ng ahensiya sa distressed OFWs sa iba-ibang panig ng mundo sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa pamamagitan ng Office of the Undersecretary on Migrant Affairs o OUMWA.

Pinoy workers sa Macau, balik-trabaho

Balik trabaho na ang mga OFW sa Macau o Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China (MSAR) matapos walang ma-detect na bagong cases ng COVID-19 sa nakalipas na dalawang linggo.

Ayon pa sa DMW, may 26,043 Filipino workers ngayon sa region. Matatandaang binuksan na muli ng Macau ang kanilang public services at entertainment facilities at pinayagan na rin ang dine-in sa mga restaurant simula August 2, 2022.

Ayon naman sa ulat ng POLO-Macau sa DMW, nakapamahagi rin ang ahensiya ng 824 care packages at supermarket vouchers na nagkakahalaga ng 400 MOP (Macau Patacas) o halos 2,800 PHP bawat isa sa 8,319 OFW beneficiaries. 70 OFWs naman na nagpositibo sa COVID-19 ang nabigyan ng 200 USD financial assistance bawat isa na mula naman sa OWWA. May nakatakda ring special flight sa September para sa ilang OFW na uuwi sa Pilipinas na pinondohan ng kanilang employers.

“We admire the cooperation shown by our OFWs to the strict health protocols imposed by the Macau government,” sabi ni Sec. Ople.

Mga Pinoy, ligtas sa pagbaha sa South Korea

Matinding pagbaha sa South Korea dahil sa pagbayo ng malakas na ulan noong August 8 hanggang 9, 2022

Samantala, ipinahayag ni Labor Attache Maria Celeste Valderrama na walang naiulat na OFW na nasugatan o nasaktan sa matinding pagbaha sa South Korea sanhi ng pagbayo ng malakas na ulan noong August 8 hanggang 9, 2022. Ang nasabing kalamidad ay kumitil ng 8 katao habang 9 ang sugatan at 7 katao ang hindi pa natatagpuan.

Source: DMW