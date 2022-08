Pinoy teacher sa S. Korea, bumibida sa teatro at vlogging

Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA -- Pa ekstra ekstra lang noon ang isa nating kababayan sa ilang Kdrama series at pelikula sa South Korea. Pero ngayon, gumagawa na rin siya ng pangalan sa teatro at maging sa internet!

English teacher sa Korea ang Pinoy na si Chris Chan at gaya ng maraming Pinoy, iniwan nya ang Pilipinas para makipagsapalaran.

“N ag-decide to stay... the reason to stay is actually my mom. Na-burnout na rin ako sa trabaho sa Philippines, subukan dito sa Korea kung may opportunities ka...eventually with the help of my friends and kapwa mga kababayan dito sa Korea doon na ako nag enjoy,” kwento ni Chris.

Bukod sa pagtuturo, nalinya rin si Chris sa pag-eekstra sa mga Kdrama at ilang pelikula. Minsan na rin niyang nakasama ang sikat na Korean couple na sina Hyun Bin at So Ye-jin sa pelikulang 'Negotiations.'

“ M ayroon isang moment sa eksena namin ni So Ye-jin na cut kasi na-star struck ako kay Hyun Bin talaga hindi na ako nakapagsalita delivering my line,” sabi ni Chris.

Umekstra na rin siya sa teleseries ni Soong Joong-ki na Space Sweepers kung saan nagsalita pa siya ng Tagalog. Ayon pa kay Chris, extra special sa kanya ang mapabilang sa sikat na teleseryeng Squid Game:

“T hankful and grateful I guess. Lalo ako nakialla ng mga tao...nagstart social medial doon nag-boom . After that drama series umarangkada ang social media platform. Malaki ang pinagbago hindi lang social media kahit papano may nakakakilala sa atin hindi lang Filipinos kahit mga Koreans.”

At hindi lang sa TV o film nakikilala si Chris sa South Korea. Ipinamamalas din niya ang kanyang galing sa ilang musical sa teatro. Extra enjoy si Chris dahil napagsasabay niya ang pagtuturo at pag-arte. At ngayon, pinasok na rin niya ang vlogging. At nagsisilbi rin siyang lider ng Bucheon Filipino community para makatulong sa mga kababayan sa Korea.

