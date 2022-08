Lagay ng trapiko sa Commonwealth Avenue noong Agosto 8, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Pinaghahandaan na ng traffic at transportation officials ang unang linggo ng in-person classes, na unang gagawin matapos ang dalawang taon ng blended learning habang may COVID-19 pandemic.

Ang Department of Transportation, ibinalik na ang mga ruta ng bus, UV Express, at jeep na dumadaan sa mga paaralan.

Bubuksan naman hanggang weekend ang tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga bus na nais mag-apply ng special permit para sa muling pagbubukas ng ruta.

“Ang challenge po talaga ay 'yung dagsa ng mga pasahero. It's been two years since nagkaroon ng face-to-face classes. Titignan po natin 'yan at nakikipagtulungan tayo sa ibang agencies like I-ACT at MMDA, not only on Monday but the rest of the week kung paano magiging sitwasyon," ani LTFRB-NCR Regional Director Zona Tamayo.

Ang samahan ng school bus, tingin ay "back to zero" sila sa paghahanda lalo't may ibang pagbabagong gagawin sa mga paaralan sa kasagsagan ng in-person classes.

"Ang ginagawa na namin by Monday sisimulan ang pagsusundo. Back to zero kami ngayon, makikita natin ang diperensiya at kakulangan at ano pa ang puwedeng gawin sa pasukan," ani Celso Dela Paz, pinuno ng National Alliance of School Service Associations of the Philippines.

Nariyan din ang libreng sakay sa mga pasahero ng LRT-2, habang inaayos naman ng ibang linya ng tren gaya ng MRT-3 ang sistema para makakuha ng 20 porsiyentong discount ang mga estudyanteng biyahero nila.

"So magdadala sila ng ID, so pupunta sila sa isang window ng station, ipapakita nila ito. May designated window ipapakita nila 'yung ID nila. Ang maa-avail nila ay single journey lang," ani MRT-3 General Manager Jun Canar Jr.

Nakikipag-ugnayan na rin ang transportation officials sa iba pang ahensiya ng gobyerno para maiayos ang daloy ng trapiko.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News