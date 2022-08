MAYNILA - Pinaiinspeksiyon na ng mga magsasaka ang mga bodega ng sibuyas sa harap ng pagtaaas ng presyo ng gulay.

Ito ay matapos salakayin ng mga awtoridad ang mga bodega ng asukal, kung saan lumalabas umano ng iniipit ng ilang negosyante ang suplay para samantalahin ang umano'y kakulangan nito sa merkado.

Tingin ng magsasaka ng sibuyas na si Ronnie Ringor, posibleng nakatambak lang sa mga cold storage facility ang mga sibuyas kaya sinasabing nagkukulang ang mga suplay nito.

Ang ilan kasi umanong negosyante, hinihintay munang tumaas pa ang presyo ng sibuyas bago ito lumabas.

Marami aniyang cold storage facility sa Pangasinan, Tarlac, Maynila, at Metro Manila.

"Ang pagtaas po ng presyo ng sibuyas, abot po ng hanggang December. Doon po 'yung pinakamaatas na presyo ng sibuyas kasi nandiyan 'yung mga selebrasyon natin gaya ng Pasko at Bagong Taon," ani Ringor.

Dagdag niya: "So hinihintay pa nila na mas lalo pang tumaas ang presyo ng sibuyas bago nila ilabas. 'Pag magkakaroon po ng random checking sa cold storage facility ng sibuyas, bulaga sila diyan."

Matatandaan na higit 40,000 tonelada ng asukal ang nakita sa mga bodega sa Pampanga at Bulacan nitong mga nagdaang araw, base sa pag-iinspeksiyon ng Bureau of Customs.

Ayon sa samahan ng mga may-ari ng mga karinderya, malaki ang epekto sa maliliit na negosyo na kulang ang suplay ng puting sibuyas dahil pangunahing sangkap ito sa kanilang mga itinitindang ulam.

Hamon din aniya ang nagmamahal na presyo nito dahil sa limitadong suplay ng puting sibuyas.

"Siyempre ramdam na ramdam namin yung complain ng mga

consumers sa mga karinderya na wala kaming magawa tulad nyan

P400 ang kilo, ilan lang ang piraso nyan," ani Cristina Constantino, pinuno ng Philippine Association of Store and Carinderia Owners.



Dumidiskarte na lang din ang mga may-ari ng karinderya.

"Instead na dalawa o tatlong (sibuyas) ang ilalagay namin nagiging isa na lang. Kasi need namin magtipid para di magtaas ang price ng food namin.

'Pag nagtaas kami ng ulam, mga customer namin maapektuhan din. Kagaya sa steak instead na puro white onion kasi mataas ngayon ang presyo, minimix na lang namin," anang tindera na si Arlene Bayla.