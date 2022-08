Ilang Pinoy sa Taiwan na hindi kasama sa wage increase, dismayado

Watch more News on iWantTFC

TAIWAN -- Itinaas ng Ministry of Labor o MOL ng Taiwan ang sahod ng mga home-based care workers nitong August 10, 2022 pero may mga umalmang manggagawang Pinoy sa nasabing wage hike.

2015 pa huling itinaas ng Taiwan MOL ang sahod ng mga live-in caregiver o yung mga may inaalagaan sa bahay at household service workers. Mula sa 15,840 PHP, ginawang NTD$17,000 o tinatayang 30 thousand pesos.

Pero nitong Agosto a-diyes, itinaas sa NTD$20,000 ang sahod ng mga live-in caregiver o katumbas ng 36 thousand pesos.

“Matagal na itong isinusulong ng lahat ng labor-sending countries Indonesia, Vietnam, Thailand and the Philippines. Magkakaiba man ang amount na ating isinusulong...ang Pilipinas po ang ating isinusulong ay ipaparehas sa factory workers 25,250. Kaya lang ang nadesisyunan ng Ministry of Labor ay 20 thousand (pesos) ang increase,” pahayag ni MECO POLO Taipei Labatt Atty. Cesar Chavez.

Pero nilinaw ni Director Chavez, hindi across-the-board ang taas-sahod. Para lang ito sa new hires, re-hires at mga worker for transfer. Hindi kasali ang old workers o ‘yung may mga existing contract. Kaya ang mga gaya ng live-in homebased caretaker na si Chay Arangcon na 3 taon pa ang hihintayin para maka-renew ng kontrata, dismayado.

“Eh kasi po pare-pareho naman kaming nagtatrabaho, pare-pareho din kaming naghihirap. At saka feeling na unfair kasi mas nauna kami kaysa kanila,” sabi ni Chay.

“Meron din kasi silang sariling batas na hindi naman din pwedeng balewalain ng Ministry of Labor ‘yung tinatawag na contractual rights and obligations kasi pumirma ang amo, employer at ang worker ng ganitong kontrata, na ganitong terms ang condition of employment so dapat tuparin muna nila ‘yan bago sila magiging entitled doon sa panibagong nilabas na regulasyon ng Ministry of Labor,” dagdag ni Labatt Chavez.

Mayroon din namang ilang caretaker na bagamat may existing contract, naumentuhan din matapos magkasundo ng kanilang mga amo tulad nang nangyari sa live-in caregiver na si Esmeralda Marinay.

“Magtransfer na po ako next week kasi ang alaga ko dadalhin sa nursing home. Pero yung sahod ko dito nasa 20k na. Sa bagong lilipatan ko po, nasa 23 ang sahod. Tungkol naman po sa isyu sa pag-increase, hindi po ako apektado kasi nag-demand po ako sa amo,” pagbabahagi ni Esmeralda sa TFC News.

Nakasaad naman sa bagong batas na ang mga worker na hindi pasok sa salary increase ay maaring kausapin ang mga amo nila at hikayatin na taasan ang kanilang sahod.

Ayon sa MECO POLO, mahigit sa 24,100 ang home-based Filipino workers sa Taiwan.

