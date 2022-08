MAYNILA - Nauwi sa karahasan ang paglalaro ng basketball sa isang maliit na liga sa Tondo nitong gabi ng Huwebes, kung saan isang manonood ang namatay.

Pansamantalang itinigil ang laro dahil umano sa isang tawag ng referee na hindi nagustuhan ng isang grupo, ayon sa Tondo police.

Makikita sa CCTV footage ang team manager na kinilalang si Joseph Ariola na lumalapit sa kalaban.

Inawat pa ito ng kaniyang kakampi pero bigla itong bumunot ng baril at pinaputukan ang kabilang koponan.

Tatlong manonood ang tinamaan ng bala at mabilis na isinugod sa ospital.

Pero dead on arrival ang is sa mga biktima.

Agad rumesponde ang pulis at naaresto si Ariola sa follow-up operation.

Tumangging magbigay ng pahayag ang suspek na nahaharap sa kasong murder at frustrated murder.

Paalala ng mga awtoridad sa mga naglalaro ng basketball na huwag manaig ang init ng ulo sa court para hindi maulit ang ganitong insidente.

-- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News