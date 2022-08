50 pamilya nasunugan sa Pasay City

Nasa 50 pamilya ang nawalan nang tirahan nang matupok ang hindi bababa sa 13 magkakatabing bahay at paupahan sa sunog sa Barangay 113, Pasay City noong Huwebes ng gabi.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, tumagal nang mahigit isang oras ang sunog na tumama sa loobang bahagi ng mga bahay sa Dimasalang Street.

Inakyat sa ikalawang alarma ang responde.

Naapula ang sunog bandang alas-8:15 ng gabi.

Sabi ni Fire Sr. Insp. Cid Vincent Manaig, ang chief of operations ng Pasay City fire station, nagmula umano ang sunog sa isang kuwarto ng paupahan.

“Based sa mga na-interview natin, mula daw ito sa bahay ng isang tricycle driver. Ang statement nila ay naiwan umano ‘yong electric fan na nakasaksak doon. So ‘yon ang isa sa mga tinitingnan nating anggulo. Hindi pa rin isinasantabi ng BFP Pasay ang iba pang possible cause ng apoy,” sabi ni Manaig.

Buti na lang aniya nasa dulo ito ng eskinita kaya nakalikas pa ang mga residente bago kumalat ang apoy.

Namamasada ang tricycle driver na si Arnold Lisondra nang magkasunog.

“Binaba ko pasahero ko, umikot ako, dumiretso na ako. Pagpunta ko dito, hanggang dito na ang apoy. ‘Yong gamit ko wala na akong naisalba,” kuwento niya.

Namatay din ang tanging kasama sa bahay ng biyudong si Lisondra—ang 16-buwang gulang niyang asong Husky Akita na si Happy.

“Blangko pa ako, ‘di makasalita. Kung ano’ng gusto ko wala akong masabi. Tulala ako kasi ‘yong isang aso na alaga ko talaga, unang-una may sakit kasi ako,” sabi niya.

“Sa ngayon bibiyahe na lang siguro muna ako ng tricycle tapos bukas saka na ako babalik kung anuman ang maabutan.”

WATCH: Residents from another side of Dimasalang St. fled while others rushed to bring water after word spread that a fire had erupted in a different area.



Firefighters later cleared that it was a false alarm. pic.twitter.com/n4JJ0Gxe9y