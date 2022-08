2 sundalo patay sa engkuwentro vs NPA sa Apayao

Patay ang dalawang sundalo matapos makipagbakbakan laban sa mga miyembro ng New People's Army sa Kabugao, Apayao nitong Huwebes, ayon sa militar.

Ang mga nasawi sa engkuwentro ay sina 2Lt. Nasser Dimalanes at Private First Class Jaime Fontanilla Jr.

Si Dimalanes, 28, ay tubong Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Siya ay kinomisyon noong Nobyembre 16, 2017 at itinalaga sa 98th Infantry Battalion bilang Platoon Leader ng Bravo Company.

Ayon sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, si Dimalanes ay produkto ng Reserve Officers’ Training Course (ROTC) at pumasok sa serbisyo sa ilalim ng Officer Preparatory Course.

Si Fontanilla, 29, ay tubong Luna, La Union.

Pumasok siya sa serbisyo noong Hulyo 21, 2018 at unang naitalaga sa Headquarters Service Battalion ng 5th Infantry Division.

Pagkatapos nito ay idineploy siya sa 54th Infantry Battalion at kalaunan ay itinalaga sa 98th Infantry Battalion.

Ipinaabot na ng pamunuan ng 5th Infantry Battalion ang kanilang pakikidalamhati sa mga pamilya ng 2 nasawing sundalo.

—ulat ni Harris Julio

