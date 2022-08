Isa lamang ito sa mga bitak na lumabas sa isang bayan sa Negros Occidental at nagdulot ng pangamba sa mga residente roon. Larawan mula sa Moises Padilla LDRRMO



Nasa 102 katao na ang lumikas mula sa isang sitio sa Moises Padilla, Negros Occidental dahil sa mga bitak sa lupa.

Nangangamba kasi ang lokal na pamahalaan sa kaligtasan ng mga residente ng Sitio Manaol dahil sa posibilidad ng landslide sa kanilang lugar, ayon kay Reynald Horegue ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng bayan.

"Napadali ang kanilang desisyon na pumunta sa evacuation center kasi may comfortable 'yung situation nila kumpara dun sa kanilang bahay," sabi ni Horegue.

"Kumpleto ang facility ng evacuation center natin. Merong tubig, kuryente, merong modular tent, may komportableng matulugan... hygiene kit, sleeping kit, may food packs."

Maliban sa mga bitak, bumaba umano ang ilang bahagi ng bayan dahil sa liquefaction at may mga pagguho ng lupa na rin.

Dagdag pa ni Horegue, dati nang sinabi ng Mines and Geosciences Bureau na posibleng nasa ibabaw ng fault line ang Sitio Manaol.

Nagsimulang maglitawan ang hindi bababa sa 50 bitak noong Agosto 10. Nangyari na rin umano ito sa lugar noong 2009.

Sa Lunes, Agosto 22, magkakaroon ng online meeting ang mga local official kasama si Secretary Renato Solidum ng Department of Science and Technology para pag-usapan ang mga bitak.

— Ulat ni Angelo Angolo

