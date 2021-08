Sanay gumamit ng UV lights sa ospital si Dr. Cherryl Mendiola lalo't madalas siya sa operating room.

Bagaman patok sa online shops, hindi niya ito mairerekomenda na magamit ang UV lights sa labas ng ospital.

"Do I recommend it for households? UV lamps? Hindi siguro kasi UVC light is dangerous to human skin and eyes. When you use UV lamps dapat walang tao sa room," ani Mendiola, na chair ng Department of Anaesthesia sa Novaliches District Hospital.

Dapat aniyang maunawaan ng publiko na may tamang paraan ng paggamit ng UV lamps at may mga limitasyon din ito.

"People who use it at home might think na porke't naka-on ang UV light, the whole room is disinfected, it doesn’t work that way. Kung ano lang ang natatamaan ng light," ani Mendiola.

"Ang aircon fins, ang aircon fans, hindi 'yan napapasukan ng UV lights so that is not clean," dagdag ng doktora.

Sang-ayon kay Mendiola ang BioRisk Association of the Philippines (BRAP).

Ayon sa grupo, maraming iba pang epektibo ring paraan para ma-disinfect ang paligid.

"Unang-una na po diyan ang tamang paghuhugas ng kamay gamit ang isang sabon. Epektibo po ito talaga na magpababa ng posibilidad ng impeksiyon," sabi ni Oliver Dumaoal ng BRAP.

"Typically, ang 70 percent na concentration ng alcohol ay sapat na at napakamura na available sa merkado para patayin ang mikrobyo," ani Dumaoal.

Hindi rin umano naniniwala ang BRAP sa personal air purifiers.

"Kasi sinusuot natin siya sa publiko kung saan nasa isa kang open space. Sa ganoon pong klaseng sitwasyon hindi gumagana ang mga personal air purifiers," ani Dumaoal.

Nauna nang nagbabala ang Department of Health na hindi epektibo laban sa COVID-19 ang UV lamps na nabibili online, portable ionizing air filters, foot bath, at sanitation tents.

Bukod sa pagsunod sa minimum health standards, ipinapayo ng mga doktor na kapag umuwi sa bahay, itapon agad ang suot na face mask.

Ipinapayo rin ang agad na pagpapalit ng damit, pagligo, at pagsuot ng mask sa loob ng bahay kung may kasamang delikadong mahawahan ng sakit.

— Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News