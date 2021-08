Watch more on iWantTFC

MANILA – Nagpaliwanag na ang isang opisyal ng Home Development Mutual Fund o Pag-IBIG Fund kaugnay ng pagpuna sa kanila ng Commission on Audit (COA) sa isang ulat nito na nilabas kamakailan lang.

Sa 2020 audit report ng COA, pinuna nito ang pagbili umano ng Pag-IBIG ng mga bagong sasakyan bilang bahagi ng car plan para sa mga matataas na opisyal nito nang walang basbas mula sa Malacañang.

“Sabi ng COA, may mga batas daw nagsasabi na kung may new o bagong benepisyo, o kung may added or may increase in benefits, kailangan pa po ipa-approve muna sa Office of the President,” ani Atty. Kalin-Lei Franco-Garcia, Vice President for Public Relations and Information Services Group ng Pag-IBIG.

Pero aniya, hindi na bagong benepisyo ang car plan para sa mga opisyal nila.

“Unang-una, hindi po siya bago. 1983 pa po ito. Pangalawa, lalong-lalo na siya hindi increase in benefit. Kuwento ko po ha…nung 2014, nag-align po kami with COA, o sige, i-modify po natin yung car plan ninyo. Ano yung naging resulta ng modification na yun in 2015? Binawasan po namin yung car plan benefits,” paliwanag ni Garcia.

“Yun po ata yung sinasabi ni COA na dahil meron kayong 1983, meron kayong 2015 na modification, kailangan niyo magpaalam sa Office of the President. Eh ang sinasabi namin, reduction na nga po ito. Binawasan na nga po. Siguro po, sa tingin namin, hindi na kailangan pa ng paalam sa Office of the President ano,” aniya.

Dagdag pa ni Garcia, tumutulong din naman ang mga kapwa niya empleyado sa pagbabayad ng kanilang mga sasakyan.

“Linawin ko rin po, binanggit niyo kanina bumili kami ng mga sasakyan. Sino po yung bumili? Sino po yung nagbabayad? Ay kami po. Kami pong mag empleyado ay nagbabayad din mismo sa car plan, hati po kami,” sabi niya.

Sa ilalim ng batas, pinapayagan ang mga government-owned and controlled corporations (GOCCs) na magbigay ng mga benepisyo gaya ng car plan sa pamunuan nito, ani Garcia.

Dagdag pa niya, patuloy silang nakikipag-usap sa COA kaugnay ng inilabas nitong ulat.

--DZMM, 19 August 2021