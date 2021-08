Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Maglalaan ang bansa ng P45 bilyon na pambili ng COVID-19 booster shots sa 2022, ayon sa Malacañang.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kasama ito sa P270 bilyong panukalang pondo para sa COVID-19 pandemic response ng gobyernmo sa susunod na taon.

Pero kung kakailanganin ang booster shots nang mas maaga, maaari umano itong gawan ng paraan.

"So titingnan po natin, dahil itong procurement natin ay sisipa po 'yan as early as January, but puwede nating bilhin na 'yan earlier if we need to dahil bagama't nasa national budget po 'yan, that is funded po by the multilateral lending agencies. So titignan natin kung meron talagang science that will require it, gagawan po ng paraan," ani Roque.

Posibleng payagan na rin ang pagbibigay ng booster doses kapag nabakunahan na kontra COVID-19 ang 70 porsiyento ng populasyon, ayon kay vaccine expert panel chairperson Dr. Nina Gloriani.

"Itong mga bakuna na mayroon tayo ngayon, may mga antibodies pa naman hanggang 6 months. Siguro at least 6 months ang titingnan natin diyan," ani Gloriani.

Pinag-iisipan na rin ng Department of Health (DOH) ang pagbibigay ng booster shots para sa ilang sektor sa susunod na taon pero hinihintay pa nila ang pinal na rekomendasyon ng mga eksperto.

"One thing sure, we are going to have boosters for health workers and for the immunocompromised maybe next year, for the reason that the health care workers are the most at risk and 'yung immunocompromised hindi naman kasi sila nakaka-mount ng adequate antibodies. How soon from the primary dose - 'yun ang inaaral pa," ani DOH Undersecretary Myrna Cabotaje.

Sisimulan na sa Estados Unidos ang pamimigay ng COVID-19 booster shots sa mga indibidwal na 8 buwan na mula nang ma-fully vaccinate.

Pero ayon sa World Health Organization, hindi pa kailangan ng COVID-19 booster shots base sa datos.

Giit din ng WHO na dapat makumpleto muna ang bakuna ng mga vulnerable na populasyon o iyong mga delikado kapag tinamaan ng COVID-19.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News

