MAYNILA — Sa mahigit 300 pahinang report ng Commission on Audit (COA) sa Department of Health (DOH) para sa taong 2020, kabilang sa napuna ang P1.08 million gastos sa catering sa kanilang Region 6-Center for Health Development (CHD) office para sa virtual meetings, na hindi umano kailangan dahil ang mga kasali ay nasa kani-kanilang workstations.

Ayon sa COA, kasama ang catering services sa kabuuang halagang P557 milyon gastusin sa regional offices ng DOH na iregular, hindi kailangan, at kalabisan.

Iregular din daw ang paggasta ng P2.1 million na hazard pay para sa mga tauhan sa Region 7 na hindi naman physically present sa trabaho at iyong may mga naipong leave of absence.

Kalabisan din daw ang pagbabayad sa Region 2 ng hazard pay para sa mga tauhan na lagpas sa itinakda.

Sinabi ng COA na tinanggap ni Health Secretary Francisco Duque ang rekomendasyon nilang sundin ng operating units ng DOH ang mga regulasyon para hindi magkaroon ng disallowance o pagbabalik ng pera.

Pinuna rin ng COA ang legalidad ng mga pasuweldo sa PTV 4 na nagkakahalaga ng P189 million. Dahil ito sa kulang-kulang na daily time record.

Idiniin pa ng auditors na ilang taon na nila itong puna sa mga suweldo ng regular at contractual personnel ng network.

Sa isang pahayag, sinabi ng PTV board at management na sineseryoso nila ang findings ng COA at ginagawa nila ang lahat para masunod ang mga rekomendasyon.

Tiniyak naman ng Palasyo na patuloy pa rin ang paglaban ng administrasyon sa korupsiyon.

"Sa dami po ng mga nasibak na ng presidente dahil po sa korapsyon, wala naman pong kaduda-duda na kung merong ebidensiya, sibak po yan," sabi ni Palace spokesman Harry Roque.

Ito ay kahit na binatikos mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang COA dahil sa umano'y walang habas na "flagging" nito sa mga ahensiya ng gobyerno.