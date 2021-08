Kasama sa mga volunteer ng Matiyaga Community Pantry ang ilang natulungan noong enhanced community quarantine sa Kamaynilaan noong Abril. ABS-CBN News

MAYNILA— Nasa P200 kada araw ang kita ni Tess Velez sa pagwawalis ng kalsada.

Hindi aniya ito sapat lalo't walang trabaho ang kaniyang asawa.

Pagkatapos ng trabaho, pumipila siya sa Matiyaga community pantry sa Quezon City para may pandagdag na pagkain.

Pero ngayon, imbis na humingi ng tulong ay isa na siya sa mga nagluluto ng pagkain sa community pantry na ginawa nang community kitchen para maghatid ng pagkain sa mga apektado ng mahigpit na quarantine.

"Naapektuhan din po pero okay naman po kami kasi wala naman po sa amin ang nagkakasakit. masaya po, nakakatulong po kami sa mga kapitbahay'," ani Velez.

Isa-isang inihahatid ang mga pagkain sa mga residente pagkatapos nitong maluto.

Para kina Emily Ragas, kahit merienda lang ang naibibigay ng grupo ay malaking bagay na ito lalo't nawalan ng trabaho ang kaniyang anak na breadwinner ng pamilya.

"Hanggang ngayon ang anak ko di pa makabalik ng trabaho. Sa pinapasukan po niya dati, tatawagan na lang daw po siya," ani Ragas.

Ayon sa organizer ng community pantry, mahalaga ang papel na ginagawa ngayon ng mga dating benepisyaryo lalo't bumababa ang mga donasyong natatanggap dahil sa donor's fatigue.

Ito ay kahit marami pa rin ang mga nangangailangan ng tulong ngayong may ECQ.

"Ang sustainability ng community pantry di lang nanggagaling sa donors, dapat magtulungan mismo ang magkakapitbahay. Magtulungan ang komunidad na punan ang kanyang pangangailangan," ayon kay Elijah San Fernando, organizer ng Matiyaga Community Pantry.

Nagiging sandalan din ng mga dating benepisyaryo ang kanilang mga kasamahan kahit sa ibang problema.

Pinauuwi rin sa mga volunteer ang inihahandang pagkain.

"How can they help if gutom din sila? Meron na pong buffer 'yan, kung good for 75 ang goods na ipe-prepare, at least 10 po doon ay for the nanay volunteers," ani San Fernando.

Nangyayari na rin ang ganitong bayanihan sa mga community pantry sa Marikina, Rizal, Laguna, Pasig, at Payatas kung saan tulad ni Jess ay tumutulong na rin ang mga benepisyaryo.

Nangako si Velez na ang kanilang pagluto hanggang katapusan ng ECQ pero ngayon pa lang ay nag-uusap-usap na rin ang mga organizer ng community pantry kung paano ang kanilang operasyon kapag pinalawig pa ang mahigpit na lockdown.

— Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News