Watch more on iWantTFC

Sa covered court nagpalipas ng gabi ang mga nahuling nasa labas ng kanilang mga bahay sa Binondo, Maynila habang ipinatutupad na ang curfew.

Ngayong enhanced community quarantine, 8 p.m. hanggang 4 a.m. ang curfew sa lahat pero may ilang nasita ang Binondo Police na nasa kalsada pa sa mga oras na ito Miyerkoles ng gabi hanggang Huwebes ng madaling araw.

Pero bukod sa curfew, tanging mga authorized person outside of residence lang ang pwedeng lumabas habang umuiral pa rin ang ECQ.

Ilan sa mga nahuli ay mga tumatambay lang sa labas ng kanilang bahay at may ilang gumagamit lang naman ng cellphone.

Dalawampu sa mga ipinatawag sa covered court ay mga di naman awtorisadong lumabas, habang 8 naman ang menor de edad.

Dinala silang lahat sa covered court kung saan sila binigyan ng warning bilang first offense sa paglabag sa curfew.

Matapos kunan ng mga personal na impormasyon, inaasahang pauuwiin din ang curfew violators ngayong umaga.

Samantala, 3 Chinese naman ang arestado rin sa pambubugbog umano sa isang tricycle driver sa Ongpin Street sa Binondo.

Ayon sa mga testigo, bigla na lang sinugod ng grupo ang biktima at tinutukan pa ng baril at gunting.

Ayon sa pulisya, pare-parehong nakainom ang mga suspek.

Bukod sa paglabag sa curfew, kakasuhan sila sa panggugulpi, drunk disorderly conduct, illegal possession of deadly weapon, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.