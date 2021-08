Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Lubos ang pasasalamat ng may 16 na pamilyang nakatira sa evacuation center sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City sa tulong na naipaabot sa kanila nitong Huwebes ng umaga.

Sa tulong ng programang Kabayan sa TeleRadyo, nahatiran ang mga pamilyang pawang biktima ng bagyong Ulysses noong nakaraang taon ng pagkain tulad ng bigas, delata, noodles at iba pa.

May siyam na buwan nang nakatira ang mga pamilya sa covered court ng nasabing barangay dahil nasira ng bagyo ang kanilang mga bahay.

Isa sa mga nakatanggap ng tulong ay ang 64-anyos na si Rosanna Guban na isang labandera. Pero dahil may pandemya at naging biktima pa ng bagyo, hindi na siya regular makapag-uwi ng kahit pang pagkain lamang ng kaniyang pamilya. Kuwento niya na siya lamang ang inaasahan ng kaniyang mga apo dahil may sakit naman ang kaniyang anak at hindi makapagtrabaho.

“Labing-anim na pamilya pa po kami na nagugutom na walang naipapaabot na tulong. Pasalamat po ako kasi kahit papaano napansin niyo kami. Maraming salamat sa tulong nyo sa amin,” sabi ni Guban.

Isinalarawan din ni Guban ang sitwasyon nila sa evacuation center.

“Napakahirap po, sa tanghali sobrang init, sa gabi malamig. Barado pa mga CR namin dito, madilim po sa gabi, wala po kaming ilaw,” sabi ni Guban.

Dagdag ni Guban na hindi na nila pwede rin balikan ang dating tirahan dahil danger zone ang lugar.

- TeleRadyo 19 Agosto 2021