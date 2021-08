Col. Randolph Cabangbang napiling bagong PSG chief

Si Col. Randolph Cabangbang. Kuha ng PSG

MAYNILA - Si Col. Randolph Cabangbang na ang bagong hepe ng Presidential Security Group matapos piliin ni Pangulong Rodrigo Duterte.



Pinalitan niya si Brig. Gen. Jesus Durante III nitong Linggo, Agosto 15, bagaman ang Change of Command ceremony ay nakatakda pa lang gawin Biyernes sa Davao City.

Ayon kay PSG Spokesperson Capt. Zeerah Blanche Lucresia, malilipat si Durante bilang commander ng 1001st Brigade ng Philippine Army sa Davao de Oro.

Pangunahing mandato ng PSG ay protektahan ang pangulo ng bansa.

Higit 18 taong nanilbihan sa Mindanao si Cabangbang, kabilang ang pagiging tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command at Western Mindanao Command, at Deputy Commander ng Task Force Davao.

Noong 2013 ay naging Philippine Army spokesperson rin siya.

Nagtapos siya sa Philippine Military Academy noong 1991 at na-commission sa Officer Candidate School noong 1992.



Nakapag-aral din siya ng ibang kurso sa ibang bansa, tulad ng Psychological Warfare Course sa John F. Kennedy Special Warfare Center and School sa North Carolina; Australian Command and Staff Course sa Australian Defence College; at Masters in Military and Defence Studies sa Australian National University.

- may ulat ni Leila Vicente-Albani, ABS-CBN News

