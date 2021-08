MAYNILA - Umaasa ang health workers mula sa mga pribadong ospital na matatanggap pa rin nila ang special risk allowance na benepisyong nasa ilalim ng Bayanihan Law.

“Yung SRA, nilinaw ng mga mambabatas na dapat ibigay sa lahat mula sa housekeeper, janitor, security guard. 'Pag sinabing health workers, ang pagkakintindi namin nito, lahat ng empleyado na nasa loob ng ospital. Hindi yung nurse lang na nandoon sa COVID o direct contact. Kasi napaka-risky ng loob ng isang ospital. Pagpasok pa lang ng isang paa mo, hindi mo na alam parang nakabaon na isang paa mo sa hukay,” sabi ngayong Huwebes ni Jao Clumia, presidente ng St. Luke’s Medical Center Employees Association.

Giit ng Department of Health, naibaba na sa mga private hospital ang pondo para sa benepisyo ng kanilang mga health worker.

“Laging sinasabi ng DOH at Center for Health Development ng NCR, meron. Meron nga po. Meron kaming natanggap na SRA at piling pili po yun. Yun po ang maliwanag. Pero dito sa nakalagay na benepisyo sa DOH administrative order no. 2020-0054, which is life insurance, meals, accommodation, transportation allowance and the like, wala po yan,” sabi ni Clumia.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Clumia na hindi umano nagsumite ang management ng kanilang ospital sa DOH ng kinakailangang rekisitos para matanggap ng mga health worker nito ang benepisyo.

“Paano magsu-submit kung wala man lang guidelines o directive na ibinigay ang DOH sa iyo? Ano ang maipapasa mong dokumento sa kanila para makakuha ng benepisyo yung mga manggagawa?” sabi ni Clumia.

Bagama't maganda ang naging takbo ng mga pagdinig na isinagawa ng mga mambabatas na ipinagpapasalamat din ng grupo, tanong pa rin nila kung saan kukunin ang budget gayung paso na ang batas.

Nagsauli pa umano ang DOH ng P18 bilyon sa Department of Budget and Management.

“Kung halimbawang magawan ng paraan ng mga mambabatas at DBM, sabihin na natin ng DOH, yung budget para doon sa mga hinihingi ng mga health workers na mga benepisyo, nag-aalangan na po kami sino po magbibigay sa amin. Ito pa rin bang present opisyal ng DOH admin? Kasi sa nangyayari ngayon, hindi namin alam, wala na po kaming tiwala sa kanila. Baka po hindi na naman makarating sa amin,” pangamba niya.