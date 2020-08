Virtual mass inialay para kay Gina Lopez

MAYNILA — Isang misa ang idinaos sa ABS-CBN Chapel sa Quezon City ngayong Miyerkoles para gunitain ang unang taong anibersaryo ng pagpanaw ni dating ABS-CBN Foundation founder Gina Lopez.

Pumanaw si Lopez, na dati ring nagsilbing environment secretary, sa edad na 65 dahil sa brain cancer.

Virtual mass idinadaos ngayon sa Abs Cbn Chapel bilang pag alala sa unang taon ng pagpanaw ni dating DENR Secretary at pinuno ng Abs Cbn Foundation Gina Lopez. #GenuineLoveForever pic.twitter.com/UFkEPHfZsv — Abner Mercado (@AbnerMercado) August 19, 2020

Pinangunahan ni ABS-CBN chaplain Fr. Tito Caluag ang misa, na dinaluhan virtually ng ilang mga kawani ng ABS-CBN Foundation at kapatid ni Gina na si Ernie Lopez.

Ayon kay Caluag, isang misyon ang isinabuhay ni Lopez sa mga taon na inilagi nito sa mundo.

"Bawat nilalang pumunta 'yan sa mundo may misyon na sa kaniya lang. Nakita naman natin kay Gina 'yong kaniyang misyon. Marami siyang tinalikuran. Sarili niyang yaman at pribelehiyo sa buhay," ani Caluag.

"Hanggang [sa] nakita niya 'yong kaniyang mga adbokasiya. 'Yong [ABS-CBN] Foundation, 'yong Bantay Bata at nitong mga huling taon 'yong environment," dagdag ng pari.

Itinalaga rin ni Pangulong Duterte noong 2016 si Gina bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources pero hindi ito nakalusot sa Commision on Appointments.