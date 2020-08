'Pantawid ng Pag-ibig': Food packs hatid sa 500 pamilya sa Catanauan

Nagbigay ng food pack ang ABS-CBN Foundation sa mahigit 500 pamilya sa pamamagitan ng kampanyang "Pantawid ng Pag-ibig." ABS-CBN News

MAYNILA - Agrikultura ang pangunahing industriya sa bayan ng Catanauan, Quezon. Pero dahil sa pandemya, naapektuhan ang produksiyon at benta ng mga ani.

Sa pagtitinda ng gulay binubuhay ni Edna Lipata, ang kanilang apat na anak.

Labis na humina ang kanilang kinikita dahil sa malaking ibinagsak sa presyo ng gulay dahil sa oversupply.

Hindi rin nila alam kung saan kukuhanin ang pambayad sa inutang na puhunan sa pagtatanim.

"Iyon po pagka-iyong presyo ng gulay po sobrang baba po, kaya halos ipamigay na namin," ani Lipata.

"Parang iyong amin pong puhunan eh wala rin po," dagdag niya.

Ang kapwa magsasaka at pinsan ni Lipata na si Laynie Claveria, hindi pa man nakakabangon mula sa nagdaang bagyo ay kailangan niyang harapin ng buong tapang ang epekto ng pandemya.

"Noong naganda na po ulit, nadaanan na naman po nitong Mayo ng bagyo, back to zero na naman," ani Claveria.

Gayunman, ang mga tanim na sobra, ibinabahagi nila sa mga kapitbahay.

"Kasi po iyong kalooban namin, para pong anak namin na kakainin pa namin hahatiin pa namin para sila iyong makakain, para hindi masayang," ani De Jesus.

Naglatag din ng plano ang lokal na pamahalaan para matugunan ang suliranin ng mga taga-Catanauan.

"Pinag-aaralan namin to educate the farmers kung ano ang dapat itanim for a particular period. Isa pang option na tinitingnan namin is LGU na ang bumili ng mga produkto nila," ani Catanauan Mayor Ramon Ornafel

Inilapit din ng barangay ang iba pa nilang suliranin sa ginanap na Serbisyo Caravan at ugnayan sa Barangay Doongan Ilaya na inorganisa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at ng lokal na pamahalaan.

Kabahagi ng programa ang ABS-CBN Foundation na nagbigay ng food pack sa mahigit 500 pamilya sa pamamagitan ng kampanyang "Pantawid ng Pag-ibig."

"Malaking tulong iyong partnership sa ABS-CBN… Kayo pa iyong lumalapit sa amin para makita iyong mga dapat talagang tulungan at mabigyan ng ayuda… At kami’y nagpapasalamat kasi despite sa kalagayan niyo, is iyong pagtulong talaga, ito iyong pure na ito iyong pagtulong... Kapamilyang-kapamiya talaga lahat," ani 59th Infantry Batallion Acting Commanding Officer Edward Canlas.

Nagpapasalamat ang ABS-CBN sa mga sumusunod na partner sa proyekto:

Century Pacific Food, Inc.

Rebisco

Suy Sing Corporation

Lucio Tan Group, Inc

McDonald’s

Safeguard

Quick Chow Noodles

Great Taste 3 in 1

Sunsilk Shampoo

Mega Sardines

Generika Drugstore

Champion Detergent

Unilab

Ritemed

Hana Shampoo

Coca-Cola

Colgate Palmolive

Kopiko

Ligo Sardines

CDO Foodsphere

IPI

Lucky Me

PayMaya

Nagpapasalamat din ang ABS-CBN sa mga sumusunod:

Accredited Service Providers Association of Pagcor (ASPAP)

Intermed Marketing Phils, Inc

Motortrade Life and Livelihood Assistance Foundation Inc.

Pampanga's Best

RFM Fiesta Pasta

Wilcon Depot

Aboitiz Group

Benby Enterprises Inc.

Bistro Group

Champion Detergent Bars

Coca-Cola

Green Cross

Greenwich Binondo Branch

Hanabishi

Jollibee Binondo Branch

Chowking Binondo Branch

Kenny Rogers Roasters

Lemon Square

Master Sardines

Nature’s Spring

NutriAsia

Philippine Egg Board Association

Poten-Cee

Silka Soap

Starbucks Philippines

Sun Life Foundation

Tolak Angin

Century Pacific Foundation

JP Morgan

Suy Sing Commercial Corporation

Ajinomoto

Beautederm Corporation

Cebuana Lhuillier Foundation Inc

Deli Mondo Food Specialties Inc

JAKA Group

GCash

Lazada

P&A Grant Thornton Foundation Inc

PICPA Metro Manila

Rotary Club of Makati

SC Johnson

SEAOIL

TIM IT Company

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News