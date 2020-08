Mga empleyado ng PhilHealth 'nasasaktan' sa bintang na 'kurakot' lahat sa ahensya

PhilHealth's rank-and-file personnel say they are hurt over "sweeping pronouncements" in Senate, House hearings "labeling all PhilHealth employees to be corrupt and incompetent." pic.twitter.com/mz9KWYFRAT — Michael Joe Delizo (@michael_delizo) August 19, 2020

MAYNILA — Pumalag ang mga empleyado ng Philippine Health Insurace Corporation (PhilHealth) sa mga umano'y hindi patas at iresponsableng komento laban sa lahat ng tauhan ng state insurance company.

Sa online press conference, nagpahayag ng sama ng loob si Fe Francisco, presidente ng rank-and-file group ng PhilHealth na Workers for Hope, Integrity, Transparency and Empowerment (WHITE), sa aniya'y "sweeping pronouncements" sa mga pagdinig sa Kongreso na nagsasabing lahat sila ay korap at incompetent.

"Nasasaktan lang kami sa mga sweeping accusations. Kasi kami, nagmo-monitor din kami sa investigations from the Senate and Congress. Actually, we are hurt, especially the honest and hardworking rank-and-file employees. Nasasaktan kami kasi masyadong sweeping statements -- laging mga magnanakaw ang mga empleyado ng PhilHealth. Karamihan po ay tapat na naglilingkod sa publiko," ani Francisco.

Sangayon naman ang PhilHealth-WHITE na mag-leave of absence muna ang mga nasasangkot na opisyal sa iregularidad para bigyang daan ang imbestigasyon.

"Naririnig natin nagagalit ang mga mamamayan at kami ang sumasalo sa galit ng mga mamamayan, kami ang apektado, kami ang nasa frontline. So, we are really demoralized. We are also hurt. But despite all these, we continue to serve," sabi ni Francisco.

Nauna nang nag-resign sa PhilHealth si COO Augustus de Villa habang naghain ng leave of absence sina CEO Ricardo Morales at EVP Arnel de Jesus dahil umano sa sakit.

Nag-leave na rin ang anim na regional vice president ng PhilHealth sa gitna ng imbestigasyon.

Dahil sa kawalan ng mga lider, nananawagan ang PhilHealth-White sa Malacañang na magtalaga ng caretaker na may integridad at sapat na kakayahang magpatakbo ng financial institution para gabayan ang mga empleyado.

Suportado naman daw ng PhilHealth-WHITE ang imbestigasyon at mapanagot ang mga totoong nagkasala nang sa gayon ay malinis ang pangalan ng mga empleyadong tapat sa trababo.

"Sana matapos na so we get to the bottom of this at nang makapag-move on na din kami kasi this has become a vicious cycle already. Taon-taon na nangyayari. Puwede ba, nananawagan kami, na set aside politics and really get to the bottom of all these? So that those responsible will be held accountable," ani Francisco.