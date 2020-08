Lianhua Qingwen 'di dapat i-prescribe nang basta-basta: health expert

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Hindi inirerekomenda ng Philippine College of Physicians (PCP) ang paggamit ng tradisyunal na Chinese medicine na Lianhua Qingwen bilang gamot sa COVID-19, ayon sa isang opisyal ng grupo ngayong Miyerkoles.

“Hindi ho 'yan inirerekomenda ng Philippine College of Physicians. Dapat hindi rin 'yan dapat i-prescribe basta-basta ng mga doktor dahil wala po tayong study na magpapakitang epektibo siya for COVID-19,” pahayag ni PCP Vice President, Dr. Maricar Limpin sa panayam sa kaniya sa ABS-CBN TeleRadyo.

Inaprubahan kamakailan ng Food and Drugs Administration ang paggamit ng Lianhua Qingwen sa Pilipinas, bagama't hindi para sa COVID-19. Kinakailangang mayroong prescription mula sa doktor bago makabili nito.

“Kaya ginawa siyang prescription kasi merong siyang gamot, isang substance na kapag tinake mo, may mga side effects na ma-expect natin sa isang tao, lalo na yung mga taong may hypertension, sakit sa puso," sabi ni Limpin.

"Baka mamaya, makaramdam ng pagbilis nang pagtibok ng puso. Baka yung iba, bigla na lang atakihin sa puso. Tapos, pwede ring makaapekto sa blood sugar para doon sa merong diabetes,” dagdag pa niya.

Paliwanag ni Limpin, hindi ito ordinaryong herbal medicine.

“Hindi ito ordinaryong gamot lang na pwede nating ibigay, kasi, sa China, gamit ito against colds, sa simple cough and colds,” sabi niya.

Martes nang ipaliwanag ni Dr. Francisco “Kit” Navarro na ang Lianhua Qingwen ay gamot sa simtomas ng COVID-19, pero hindi ito panlaban mismo sa virus.

Nauna nang sinabi ng Chinese embassy sa bansa na ang Lianhua Qingwen capsules ay aprubadong treatment para sa mild at moderate cases ng COVID-19 sa China. Pero nilinaw ni FDA Director General Eric Domingo na aprubado ang pagbebenta, prescription at paggamit nito sa Pilipinas bilang traditional medicine lamang.

Samantala, ikinatuwa naman ni Limpin ang pagbibigay sa kanila ng gobyerno ng dalawang linggo para makatulong sa pag-recalibrate ng mga pandemic kontrol laban sa pagtaas ng kaso ng COVID-19.

“Nakita namin ang kagustuhan ng ating gobyerno na ma-control itong COVID, that is why nakinig sa atin ang presidente, pati na rin ang Department of Health at lahat ng government agencies,” sabi niya.

Dahil dito, may mga programang nailunsad na magpapatibay pa sa inisyatiba ng pamahalaan kontra COVID-19.

“Pinakamalaking program yung One Hospital Command Center - basically, a referral network para alam namin saan dadalhin ang mga pasyente namin kapag ‘di na namin kayang ma-admit sa mga ospital namin. Siya na ang gagawa ng paraan para makapaghanap saan ililipat ang pasyente,” sabi ni Limpin.

Aniya, may kalahating araw o minsan ay isang araw ang inaabot para lamang makahanap ang isang doktor ng paglilipatang ospital ng kaniyang pasyente.

“It’s really taking a lot of our time. Malaking bagay itong One Hospital Command Center,” sabi niya.

Paalala niya na kahit general community quarantine na sa Metro Manila simula ngayong araw, mahalaga pa rin ang laging pagsusuot ng face mask, face shield, physical distancing at paghuhugas ng kamay para makaiwas sa pagkahawa sa COVID-19.

“We should not neglect doing all these things,” diin niya.