Ilang pasahero ng LRT-2 na walang face shield di pinapasok sa istasyon

MAYNILA — Maagang pumunta sa Recto Station ng LRT-2 sa Maynila ang ilang pasahero nitong madaling araw ng Miyerkoles, unang araw ng pagbabalik ng Metro Manila sa maluwag na general community quarantine (GCQ).

Papasok sa trabaho ang karamihan sa mga pumila bandang alas-5:30 ng madaling araw at naghahabol ng unang biyahe.

"Mamaya marami nang pasahero ang mga sasakay, mahirap na," ani Divina Dionisio, na papuntang Antipolo kasama ang anak.

Pero mula ngayong Miyerkoles, kailangan nang magsuot ng face shield ang mga pasaherong sasakay sa mga pampublikong sasakyan, tulad ng LRT.

Alinsunod ito sa utos ng Department of Transportation, na layong mapigilan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19.

Kaya tinanggihang papasukin sa istasyon ang ilang pasaherong walang face shield o goggles lang ang suot na proteksiyon.

"'Di raw puwedeng sumakay 'pag walang face shield eh," ani Darwin Granaderos, isa sa mga hindi pinapasok sa istasyon.

"Wala kasing TV sa bahay kaya hindi ko nabalitaan," paliwanag niya.

"Hindi daw pwede pumasok. May binili ako [face shield] kaya lang naiwan ko sa partner ko," sabi naman ni Lani Mabunay.

Sa Quezon City, namigay ng libreng face mask at face shield ang isang non-government organization sa mga pasahero ng MRT at bus sa EDSA nitong umaga ng Miyerkoles.

