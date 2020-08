Ilang jeep, bus umarangkada muli sa pagbabalik-GCQ ng Metro Manila

MAYNILA — Nagbalik na ang ilang pampublikong transportasyon sa Metro Manila ngayong umaga ng Miyerkoles sa unang araw ng general community quarantine (GCQ) sa rehiyon.

Hindi na pinapasakay sa jeep ang mga walang face shield, ayon sa isang barker sa Tayuman. pic.twitter.com/HPUzyHpi0x — Jekki Pascual (@jekkipascual) August 19, 2020

Sa Divisoria sa Maynila, balik-pasada na sa lansangan ang ilang mga jeep.

Sa Tayuman, hindi pinapasakay ng barker ang mga pasahero na walang suot na face shield. Aniya, kung face mask lang ay bawal.

Gayundin sa katabing tricycle terminal na kailangan ding naka-face shield kung sasakay.

Marami na ring mga taong naglalakad sa kalsada ang nakasuot ng face shield.

BUS AT TREN

Muli na ring bumiyahe ang mga bus at MRT.

Nagsagawa rin ng disinfection sa 4 na bus stop sa kahabaan ng EDSA ang Korea 911 Search and Rescue Team.

Inialok nila ito nang libre para makatulong sa pagpapanatiling ligtas sa mga pasahero.

Tiniyak ni Peter Jeon ng Korea 911 na ligtas ang ginagamit nilang kemikal sa disinfection.

Nagpapasalamat naman ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) dito.

Ayon kay MMDA spokesperson Celine Pialago, maayos naman ang unang umaga ng pagbabalik GCQ sa Metro Manila.

"So far, so good tayo. Balik na MRT, may mga bantay, at tuloy-tuloy ang byahe ng mga bus dito," sabi ni Pialago.

Naipapatupad naman din daw ang physical distancing sa mga bus at sa MRT3.