Firetruck sa Antique naaksidente, 2 bombero patay

Tutulong sana sa Brigada Eskwela ang mga bombero nang maaskidente sa bayan ng Sibalom sa Antique. Larawan mula kay Ruby Gabion

Patay ang dalawang bombero habang sugatan ang tatlong iba pa matapos na madisgrasya ang sinasakyang firetruck sa Sitio Bato, Barangay Salvacion sa bayan ng Sibalom sa Antique, Miyerkoles ng umaga.

Papunta sana sa Barangay Villafont, Sibalom ang isang team ng mga bombero para tumulong sa Brigada Eskwela nang mawalan umano ng preno ang firetruck.

Ayon kay Fire Senior Supt. Jerry Candido, Regional Director ng Bureau of Fire Protection-6, dead on the spot sina Joy Ardaña at John Darryl Peralta, kapwa may ranggong Fire Officer 1.

Sugatan din sa aksidente sina FO1 Judy Baldone, FO1 Charmie Leigh Forro, at FO1 Rechelle Lustica.

Nagpapatuloy naman ang imbestigasyon para matukoy ang dahilan ng aksidente.