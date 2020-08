Bulacan mayor nanawagan: Mag-ingat, sumunod sa health protocols kahit GCQ na

Watch more in iWant or TFC.tv

Nakiusap sa publiko si Mayor Arthur Robes ng San Jose del Monte, Bulacan na patuloy na mag-ingat at sumunod sa health protocols ngayong nagbalik na sa mas maluwag na general community quarantine ang lalawigan.

"Pakiusap ko sa taumbayan, kahit tayo ay nasa GCQ... kailangan mag-ingat pa rin tayo, mag-face mask tayo," ani Robes.

Bagaman maganda sa ekonomiya ang pagbabalik sa GCQ dahil balik-trabaho na ang maraming manggagawa, hindi umano mapakali si Robes sa dami ng naglalabasang tao.

"Kami mas gusto sana namin na MECQ (modified enhanced community quarantine) dahil mas mahigpit," ani Robes.

"The truth of the matter is, hindi pa tapos ang problema," dagdag niya.

Sa huling tala ng San Jose del Monte Public Information Office, 691 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod habang 172 ang pinaghihinalaang nahawahan ng sakit.

Sa pagbabalik sa GCQ, muling nagbukas ngayong Miyerkoles ang ilang negosyo sa lungsod tulad ng mga parlor at tindahan ng tools.

Balik-pasada na rin ang ilang uri ng pampublikong transportasyon, gaya ng mga jeep, subalit bihira umano ang mga pasahero.

-- Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News