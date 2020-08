Baclaran church muling binuksan; ilang deboto sabik na sabik magsimba

Pasado alas-5 ng madaling araw pa lang ay may mga nakaabang na sa dalawang gate ng Baclaran church. Retrato mula kay Fred Cipres

MAYNILA — Bukas na muli nitong Miyerkoles ang simbahan ng Baclaran o ang National Shrine of Our Mother of Perpetual Help sa unang araw ng pagbabalik ng general community quarantine (GCQ) sa Metro Manila.

Makikita naman na may ipinatutupad na physical distancing kahit sa labas ng simbahan. May mga marka kung saan pwedeng tumayo o pumila ang mga mananampalataya.

Pagpasok sa gate ay kinukuhanan pa rin ng temperatura at binibigyan ng form ang mga deboto para sa contact tracing.

Kailangan din munang maghugas ng kamay bago tuluyang pumasok ng simbahan.

Sa mga may dalang bisikleta, isasailalim din sa disinfection ang mga dalang bike.

Ayon sa guard, hindi required ang pagsusuot ng face shield para sa pagpasok ng mga deboto. Face mask lamang ang kanilang requirement para makapasok.

"Ok lang na mag-mask po pero kung nais nilang mag face shield, welcome din naman po iyon," ani Fr. Jose dela Cruz.

Dalangin ng ilan ang mawala na ang sakit na COVID-19 at magkatrabaho na ang mga nawalan ng pinagkakakitaan.

"Sana po umalis na ang COVID, awa ng Diyos sana po yung mga nawalan ng trabaho, makalabas na," anang debotong si Rommel Rayat.

"Humingi kami ng tulong sa panginoong Diyos na sana mawala na ang pandemic sa atin... Sana magdire-diretso na para maayos ang buhay natin," ayon naman kay Bartolome Tolentino, isa ring deboto.