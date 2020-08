ALAMIN: Mga bagong patakaran sa 'mas mahigpit' na GCQ

MAYNILA — Balik na sa mas maluwag na general community quarantine (GCQ) ang Metro Manila ngayong Miyerkoles, pero naglatag ang pamahalaan ng mga bagong patakaran para matiyak na hindi na sisirit pa ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa.

Ayon sa Palasyo, hindi dapat lalagpas sa 10 tao ang maaaring magkumpulan, at nakadepende din sa local government units kung kailangan pa ng quarantine pass.

Pero ang mga lugar na nasa lockdown ay kailangan talaga ng quarantine pass.

"Bahala na po ang LGUs kung gusto nila mag-require ng quarantine passes sa lahat ng kanilang mga mamamayan... Yung mga lugar na under localized or granular lockdowns kinakailangan ng quarantine passes," ani Roque.

Samantala, ang mga siyudad naman sa Metro Manila ay magpapatupad ng uniform curfew.

"Pinagkasunduan po ng lahat ng mayor na uniform po ang curfew mula po ngayong araw na ito hanggang Aug. 31. It will be 8 o'clock ng gabi hanggang 5 o'clock in the morning,"ani Metro Manila Council chairman Parañaque Mayor Edwin Olivarez.

Samantala, required na rin ang face shield sa mga pampublikong sasakyan.

May ilang establisimyento rin na ipatutupad na ang pagsusuot ng face shield bukod pa sa face mask.

Puwede na rin ang motorcycle back-riding sa GCQ areas.

Ang pet grooming at personal care services, puwera barbershops at salons, ay mananatiling sarado kahit nasa GCQ na ang isang lugar.

Samanta, lilimitahan lang sa 30 porsiyento ng kapasidad ang puwedeng mag-dine in sa mga restoran.

"Itong napagkasunduan po namin, ng ating Metro Manila mayors… ay iyong strict compliance ng GCQ... Ibig sabihin po nito, iyong original na version ng GCQ, iyon po ang paiiralin natin kasi habang tumagal po iyong dati nating GCQ, nag-relax po nang kaunti, nagluwag po siya," ani Olivares.