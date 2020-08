ALAMIN: Kailan lang papayagan bumiyahe ang mga buntis, bata, senior?

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nakasalampak sa labas ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ang buntis na pasaherong si Marinel Gatchalian kasama ang pinsan at 7 anak.

Siningil sila ng halos P1,000 ng taxi na nagsakay sa kanila mula Novaliches papuntang Quezon City.

Pagdating ng PITX, hindi rin pala sila makakasakay dahil may mga kasama silang bata.

Ang mas pinoproblema nila, pinaalis na sila sa nirerentahang bahay sa Quezon City dahil anim na buwan nang hindi nakakabayad.

"Wala naman po kasing ano doon titirhan kaya naghintay kami ng kumbaga matagal na kaming pinapaalis.. naghintay kami ng may sasakyan at may pamasahe kasi nga ECQ. Nakarating nga kami dito pero di kami pinasakay ng bus," ani Gatchalian.

Hindi rin pinayagang makasakay sa bus papuntang Dasmariñas si Pociano Racasa at ang kaniyang asawa dahil senior citizen na sila.

"Dapat payagan mga bagay na kailangan puntahan tulad ng may kasiyahan na makita mahal sa buhay wag na nila ipitin katulad ko gusto makita ko mga anak ko kaya sana makapunta kami hindi naman na makulong sa bahay na ano," ani Racasa.

Sa patakaran ng Inter-agency Task Force, ipinagbabawal pang lumabas o bumiyahe ang mga may edad 60 anyos pataas at 21 anyos pababa.

Pero may mga ipinagpapaliban naman.

"These are general rules ibig sabihin kung kailangan talaga lumabas for emergency purposes or treatment then they may be allowed. As I've said these are exemptions to the rule kasi nga we are trying to manage a health emergency," paliwanag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board chairman Martin Delgra.

Ang ginawa ng PITX, pinahatid sa pribadong sasakyan nila sina Gatchalian papuntang Cavite.

Pinasakay naman sa bus pauwi ng Navotas ang mag-asawang Racasa.

"Di naman talaga natin obligasyon dahil tayo ay terminal. Kasama ng ating social responsbility na makita tayo na may kababayan na nahihirapan, may buntis at bata at sanggol, nakipag-coordinate tayo sa mga LGU," ani Jason Salvardor, corporate affairs and government relations head ng PITX.

Ang ibang senior citizen tulad ni Salve Colmeda, nilakad na lang ang papuntang palengke.

"Wala pa pong jeep papunta dun kaya po ako naglalakad kaya naman po tiyaga tiyaga lang po," ani Colmeda.

Para sa mga operator ng jeepney terminal, ayos lang sa kanila na ihatid ang mga senior citizen basta't sumunod sa mga health protocols.

Sa mga paliparan pinapayagan naman daw na makabiyahe ang mga senior citizen basta't may dalang travel authority mula sa mga local government unit na pupuntahan.

Binigyang-diin ng mga awtoridad na mahalaga ang travel authority para sa mga senior citizen na babiyahe, lalo na sa mga lalabas ng Kamaynilaan.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News